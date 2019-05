Zu viel Alkohol kann bis zu 17 Lebensjahre kosten

Das sieht auch Alexander Biach ähnlich: "Schuldzuweisungen sind bei Alkoholproblemen fehl am Platz, vielmehr geht es darum den Menschen einen kompetenten Umgang mit Alkohol zu ermöglichen. Die Dialogwoche Alkohol bietet dazu die eine gute Gelegenheit." (red, 20.5.2019)

"Das Schädigungspotenzial ist dabei aber immer auch von individuellen Faktoren abhängig, der Begriff 'harmlos' ist mit Vorsicht zu genießen", sagt Lisa Brunner, Leiterin der Wiener Fachstelle für Suchtprävention. Gemeinsam mit dem Hauptverband organisiert sie die "Österreichische Dialogwoche Alkohol", die vom 20. bis zum 26. Mai in ganz Österreich stattfindet.

Doch wie viel ist zu viel? Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten. Laut WHO liegt die sogenannte "Harmlosigkeitsgrenze" bei Männern maximal 24 Gramm reinen Alkohol pro Tag. Das sind etwa 0,6 Liter Bier oder 0,3 Liter Wein). Für Frauen gelten höchstens 16 Gramm täglich – also rund 0,4 Liter Bier oder 0,2 Liter Wein – als bedenkenlos. Die "Gefährdungsgrenze" wird bei Männern ab 60 Gramm reiner Alkohol pro Tag (rund 1,5 Liter Bier oder 0,75 Liter Wein) und bei Frauen ab 40 Gramm (rund 1,0 Liter Bier oder 0,5 Liter Wein) überschritten.

Alkohol ist neben Nikotin weltweit die Substanz mit dem größten Krankheitsrisiko. In Österreich trinken rund eine Million Menschen (14 Prozent der Bevölkerung) in einem problematischen Ausmaß. Schätzungen zufolge sind 370.000 Österreicher alkoholkrank, "Durch übermäßigen Alkoholkonsum können bis zu 17 Lebensjahre verloren gehen", betont Alexander Biach, Vorsitzender des Verbandsvorstandes im Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger.

Von 20. Mai bis 26. Mai 2019 findet in allen Bundesländern die Österreichische Dialogwoche Alkohol statt. Ziel der Initiative ist es, sachlich und offen über Alkohol, seine Wirkung und Risiken zu informieren – ohne zu moralisieren oder zu verurteilen. Dazu gibt es ein breites Angebot an unterschiedlichen Veranstaltungen in ganz Österreich: von Vorträgen und Workshops über Theater und Kabarett bis zu Diskussionen und Jugendevents. Nähere Infos unter www.dialogwoche-alkohol.at

