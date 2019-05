567.000 sahen Pænda im Halbfinale ausscheiden

Tagessieger waren die "Rosenheim-Cops".

Maximal 567.000 Zuschauer sahen Donnerstagabend beim Song Contest zu. Die höchste durchschnittliche Seherbeteiligung schaffte der ORF in der Zeit zwischen 21.31 und 21.58 Uhr mit 20 Prozent Marktanteil. In der Zeit absolvierte die österreichische Teilnehmerin Pænda ihren Auftritt in Tel Aviv.

Das Voting und Pændas Ausscheiden sahen ab 22.55 Uhr 462.000 – bei einem Marktanteil von 24 Prozent.

Beim ersten Halbfinale am Dienstag waren zur besten Zeit zwischen 21.36 Uhr und 22.03 Uhr durchschnittlich 338.000 (12 % Marktanteil) dabei.

Tagessieger am Donnerstag waren die "Rosenheim-Cops" mit 892.000 auf ORF 2. (red, 17.5.2019)