Gegen Smalltalk: Uber startet Quiet Mode für tratschende Fahrer

Fahrgäste können in der App einstellen, ob sie plaudern wollen oder nicht

Es gibt zwei Arten von Menschen: jene, die gerne in Taxis oder Uber mit dem Fahrer plaudern, und jene, die lieber schweigend chauffiert werden. Für Letztere hat der Fahrdienstleister Uber nun eine Lösung parat.

Personalisierte Fahrt

Fahrgäste können einen neuen Modus in der App aktivieren, um dem Fahrer zu signalisieren, dass sie sich lieber nicht unterhalten möchten. Der Quiet Mode ist Teil eines Pakets neuer Features, die es Fahrgästen erlauben sollen, ihre Fahrt zu personalisieren. So kann man dem Fahrer per App auch mitteilen, ob man Hilfe beim Gepäck benötigt oder welche Temperatur man im Auto bevorzugt.

Die neuen Optionen gibt es vorerst allerdings nur in den USA für die Dienste Uber Black und Black SUV. Eine Ausweitung ist geplant. Nutzer in Europa müssen ihrem Fahrer also vorerst weiterhin persönlich mitteilen, wenn ihnen nicht nach Smalltalk zumute ist. (red, 17.5.2019)