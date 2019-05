Offenbar keine Brexit-Einigung zwischen Tories und Labour

Nun Übergang zu zweiter Gesprächsphase geplant, bei dem Prozedere parlamentarischer Abstimmungen vereinbart werden soll

London – In Großbritannien werden die Brexit-Gespräche der Konservativen Partei von Premierministerin Theresa May und der oppositionellen Labour-Partei der BBC zufolge wohl ohne Einigung abgeschlossen. Wie der Sender am Freitag berichtete, werden May und Labour-Chef Jeremy Corbyn zu einer zweiten Gesprächsphase übergehen. Ziel sei es nun, ein Prozedere parlamentarischer Abstimmungen zu vereinbaren, das Konsens bringen soll.

Sollten die Gespräche tatsächlich scheitern und es zu keiner Einigung über einen Deal kommen, gibt es laut Labour-Abgeordneten Hilary Benn nur eine Option: Man müsse "zurück zum britischen Volk", es also ein zweites Mal abstimmen lassen.

Vierte Abstimmung Anfang Juni geplant

May will Anfang Juni ihr mit der EU ausgehandeltes Brexit-Abkommen erneut zur Abstimmung im Unterhaus vorlegen. Bislang ist sie damit auch am Widerstand aus den eigenen Reihen gescheitert. Auch diesmal droht ihr von einem großen Teil ihrer konservativen Fraktion massiver Gegenwind.

Dreimal ist das von May mit der Europäischen Union ausgehandelte Brexit-Abkommen bereits vom Parlament in London abgelehnt worden. Die Premierministerin hatte bereits ihren Rücktritt angeboten, sollte das Abkommen im Unterhaus doch noch eine Mehrheit finden. Sie ließ aber offen, was geschieht, falls es zu keiner Einigung komme. (Reuters, red, 17.5.2019)