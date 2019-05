Kanada, Finnland, Tschechien auf Viertelfinalkurs

Tschechen entschieden mit vier Treffern im Mitteldrittel gegen Lettland die Partie zu ihren Gunsten

Bratislava/Kosice – Rekordweltmeister Kanada, Tschechien und Finnland haben bei der Eishockey-WM in der Slowakei mit ihrem jeweils dritten Sieg Kurs auf das Viertelfinale genommen. In der Gruppe A in Kosice besiegte Kanada Frankreich mit 5:2, Finnland setzte sich gegen Dänemark mit 3:1 durch. In der Österreich-Gruppe B in Bratislava gewann Tschechien das vielleicht vorentscheidende Duell mit Lettland 6:3.

Die Tschechen entschieden mit vier Treffern im Mitteldrittel die Partie zu ihren Gunsten. Lettland ging im doppelten Powerplay durch Miks Indrasis (7.) und einem Solo von Lauris Darzins aus dem eigenen Drittel 2:0 in Führung (14./PP). Zur Freude der tausenden tschechischen Fans drehten Filip Hronek (26.), Jan Kovar (32.), Kapitän Jakub Voracek (38.), mit zwei Toren und zwei Assists Mann des Spiels, und Jakub Vrana (39.) das Match im zweiten Spielabschnitt.

Kanada ging gegen Frankreich schnell 3:0 in Führung (16.). Nach dem Anschlusstreffer der Franzosen zum 2:3 (43.) machten Anthony Mantha mit seinem fünften WM-Tor (49.) und Mark Stone (51.) alles klar.

Im Abendspiel machte der 18-jährige Kaapo Kakko mit seinem bereits sechsten Turniertreffer (26.) die dänische Führung wett und liegt gemeinsam mit dem Russen Jewgeni Dadonow in der Torschützenliste voran. Sakari Manninen (35.) und Harri Pesonen (52.) schossen das Suomi-Team zum Sieg. (APA, 17..5.2019)

Tschechien – Lettland 6:3 (0:2,4:0,2:1)

Tore: Hronek (26.), Kovar (32.), Voracek (38., 59./EN), Vrana (39.), Simon (46.) bzw. Indrasis (7./PP2), Darzins (14./PP, 56./PP)

Kanada – Frankreich 5:2 (3:0,0:1,2:1)

Tore: Mantha (9., 49.), Nurse (11.), Cirelli (17.), Stone (51.) bzw. Fleury (37.), Rech (43.)

Finnland – Dänemark 3:1 (0:0,2:1,1:0)

Tore: Kakko (26.), Manninen (35.), Pesonen (52.) bzw. Madsen (22./PP)