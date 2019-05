Boeing fertig mit Softwareupdate für Unglücksflieger 737 MAX8

Flugzeugkonzern nach eigenen Angaben mit Update fertig –

Seattle – Der US-Flugzeugkonzern Boeing hat seine Arbeit am Software-Update für das Flugzeug 373 MAX 8 offenbar fertiggestellt. Das teilte das Unternehmen am Donnerstagabend in einer Aussendung mit. Der Flugzeugtyp war sei zwei Abstürzen in Indonesien und in Äthiopien zu Beginn dieses Jahres von zahlreichen Luftfahrtbehörden – darunter in den USA und in der EU – mit einem Startverbot belegt worden. Grund ist, dass eine fehlerhafte bzw. schwer zu bedienende Software für die beiden Abstürze der Lion Air und der Ethiopian Airlines verantwortlich gemacht wird, bei denen insgesamt 346 Menschen gestorben waren.

Konkret geht es um die Software MCAS, die dafür sorgt, dass der Autopilot die Nase der Jets senkt, wenn diese nach Ansicht des Computers zu weit nach oben neigt. Weil sich die Software aber offenbar nur schwer deaktivieren lässt, soll sie die Flugzeuge gegen den Willen der Piloten nach unten gedrückt haben. Nötig ist sie, weil das Flugzeug größere und daher sparsamere Triebwerke hat, als seine Vorgänge. Dieser verlagern aber den Schwerpunkt des Flugzeugs so, dass es leichter zu einem zu starken Anstieg und in Folge zu einem Strömungsabriss kommen kann. Das Flugverbot hatte sowohl zahlreichen Fluglinien als auch Boeing schwere wirtschaftliche Schäde zugefügt. Die US-Luftaufsichtsbehörde FAA teilte mit, ein letztgültiger Zertifizierungsflug stehe noch aus. (red, Reuters, 16.5.2019)