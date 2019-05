Explosion in Schwechat hob Kanaldeckel, verletzte aber niemanden

Auch ein Auto bei ansonsten glimpflich verlaufener Detonation wegen "Stromgebrechen" beschädigt

Schwechat – Eine Explosion in Schwechat (Bezirk Bruck a.d. Leitha) ist am Donnerstagnachmittag glimpflich verlaufen. Verletzt wurde niemand, teilte Heinz Holub von der Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Es werde ein technisches Gebrechen vermutet.

Zu der laut Exekutive vermutlich unterirdischen Explosion im Bereich Wiener Straße war es gegen 15.15 Uhr gekommen. Einige Kanaldeckel wurden ausgehoben, wodurch ein Auto beschädigt wurde.

Die Polizei ging von einer technischen Ursache aus, "da es kurz vor dem Vorfall auch ein Stromgebrechen in diesem Bereich gegeben haben dürfte". Ein Gasgebrechen könne ausgeschlossen werden. Techniker führten in den Nachmittagsstunden bereits Reparaturmaßnahmen durch. Möglicherweise hatte sich die Explosion in einem Strom-Trafo ereignet. (APA, 16.5.2019)