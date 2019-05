Teil zwei: Die Fußballmeister jenseits der großen Ligen

foto: ap/efrem lukatsky

Ukraine: Schachtar Donezk

Schachtar Donezk dominiert weiter den ukrainischen Fußball. Die Mannschaft von Trainer Paulo Fonseca sicherte sich den zwölften nationalen Meistertitel und damit das Double. Die Stadt Donezk hat Fonseca aber noch nie betreten. Seit Ausbruch des Krieges in der Ostukraine im Frühjahr 2014 ist die Heimat von Schachtar eine Hochburg der von Russland unterstützten Separatisten. Das Stadion, die Donbass-Arena, wurde mehrfach von Explosionen erschüttert und schwer in Mitleidenschaft gezogen. Fußball kann dort wohl noch länger nicht gespielt werden.

Die Realität ist ernüchternd: Der Verein des milliardenschweren Oligarchen Rinat Achmetow ist auf der Flucht. Trainiert wird in Kiew, gespielt seit 2017 in Charkiw. Vorher war Schachtar zweieinhalb Jahre im Exil in Lwiw. Sportlich läuft es in Anbetracht der widrigen Umstände gar nicht so schlecht: Den Cupbewerb hat man bereits zum 13. Mal gewonnen. Hauptrivale Dynamo Kiew wurde in der Meisterschaft klar in die Schranken gewiesen. Damit ist Schachtar fix für die Champions League qualifiziert, Rekordmeister und Titelverteidiger Dynamo muss als Zweiter in die Qualifikation. In der Europa League scheiterte Schachtar im Sechzehntelfinale an Adi Hütters Frankfurtern.