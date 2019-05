Messer im Kopf, Revolution aus dem Drucker: TV-Tipps für Freitag

Albaniens rebellische Jugend, Legend of Tarzan, Makro, Universum History, Aspekte, Tracks

19.40 REPORTAGE

Re: Albaniens rebellische Jugend Nirgendwo in Europa ist die Zustimmung zur EU euphorischer als in Albanien. Die Menschen sind unzufrieden mit der eigenen Regierung. Bis 20.15, Arte

20.15 SCHREIHALS

Legend of Tarzan (USA 2016, David Yates) Der US-amerikanische 3D-Film zeigt Tarzans Rückkehr in den Kongo. Oscar-Preisträger Christoph Waltz gibt den Bösewicht, der Tarzan in eine Falle locken will. Den Dschungelhelden verkörpert der vorher nur aus TV-Serien wie True Blood bekannte schwedische Schauspieler Alexander Skarsgård. Bis 22.20, Puls 4

21.00 MAGAZIN

Makro: Revolution aus dem Drucker Das Wirtschaftsmagazin stellt die Möglichkeiten des 3D-Drucks vor und fragt, wie das moderne Verfahren Industrie und Logistikbranche in den kommenden Jahren verändern könnte. Bis 21.30, 3sat

22.25 GEDÄCHTNISSCHWUND

Messer im Kopf (BRD 1978, Reinhard Hauff) Bei einer Polizeirazzia wird ein Mann angeschossen. Als er wieder zu sich kommt, sind all seine Erinnerungen verschwunden – ist er nun der weltabgewandte Forscher, wie seine Freunde behaupten, oder ist er, wie Polizei und Presse verkünden, ein gefährlicher Terrorist? Kriminalalbtraum von Reinhard Hauff. Mit Bruno Ganz und Heinz Hoenig. Bis 0.15, 3sat

zdf und ©1978, bioskop film, hal

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Im Reich der Zeit Ende des 16. Jahrhunderts reiste der italienische Jesuit Matteo Ricci nach China, um das Land zum Christentum zu bekehren. Bis 23.35, ORF 2

23.00 MAGAZIN

Aspekte Themen des Kulturmagazins: "Sunset over Hollywood" – Ein etwas anderes Altersheim. / Ware Wohnung. / Wie gerecht ist unser Land? / Plovdiv, Bulgarien. / Theaterregisseurin Anna Bergmann. Bis 23.45, ZDF

23.30 MAGAZIN

Tracks Das Musikmagazin serviert Beiträge über Kunst mit Computerspielen, dazu Musik von Dirty Shirt, DJ Arafat. Bis 0.15, Arte