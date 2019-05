Fairtrade erschließt den Massenmarkt

Der Umsatz in Österreich wächst um ein Zehntel. Das Volumen an fair produzierten Bananen und Kakao stieg um ein Fünftel

Wien – "Eine gesellschaftliche Änderung herbeizuführen ist wie das Bohren in Eisenplatten", sagt Fairtrade-Chef Hartwig Kirner. Es sei mit dem Weg hin zu einer Gleichstellung der Frauen nicht viel anders als bei gerechteren Handelsstrukturen: "Es bleibt ein langer, zäher Kampf, aber die Welt ist ein gutes Stück weitergekommen."

Kirner sieht Politik und Unternehmen in ihrer Verantwortung nicht weniger gefordert als Konsumenten. Letztere hätten es jedoch sehr wohl in der Hand, über ihren Einkauf steuernd einzugreifen. In Österreich hätten sie 2019 gut 333 Millionen Euro für fairen Handel ausgegeben und damit um neun Prozent mehr als im Jahr davor.

Das Volumen an fair produzierten Bananen und Kakao stieg um ein Fünftel. Bei Kaffee gab es ein Plus von acht, bei Baumwolle von 60 Prozent – dank Einkaufssackerln für Supermärkte ohne Plastik.

Außerhalb der Nische

Fairtrade sei ins Leben gerufen worden, um den Massenmarkt zu erschließen und damit außerhalb von Nischen auch den Weg in Industrie und Handelsketten zu finden, sagt Kirner. Denn um Bauern, die oft weit unter der Armutsgrenze leben, zu helfen, brauche es hohe Volumina. Die Rückverfolgbarkeit der Produkte sei möglich, für die Landwirte aber kein finanzieller Vorteil – denn sie sei mit enormen Mehrkosten verbunden. Bei Schokolade etwa könnten sich das nur wenige Betriebe leisten. "Entscheidend ist nicht, woher genau die Bohne kommt, sondern dass dafür keiner ausgebeutet wurde."

Ab Oktober erhöht Fairtrade für Produzenten den Mindestpreis für Kakao um ein Fünftel. Seit einigen Jahren werde vermehrt mit Landwirten in Ghana und in der Elfenbeinküste, dem weltgrößten Anbaugebiet für Kakao, zusammengearbeitet, sagt Kirner. Eine Studie habe dort Einkommen gezeigt, die schockierend niedrig seien.

Nun diskutierten auch die Regierungen der beiden Länder über höhere Mindestpreise. Dass sich Schokolade stark verteuert, glaubt er nicht. Nicht der Kakao, sondern die Verarbeitung mache den Großteil der Wertschöpfung aus. (vk, 17.5.2019)