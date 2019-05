Das waren bisher die zehn besten Games 2019

devil may cry

Für Capcom war es bislang ein gutes Jahr. Neben der Neuauflage von Resident Evil hat der japanische Hersteller mit Devil May Cry 5 eine sehr gute Fortsetzung der etwas eingeschlafenen Hack-'n'-Slay-Serie veröffentlicht.

"Devil May Cry 5 ist ein actionreiches Spiele-Highlight, das sich nicht nur an Kenner der Serie, sondern auch an Neulinge richtet. Das Kampfsystem der drei Protagonisten ist äußerst gelungen und lädt zum Weiterspielen ein. Wenn man mit einem Motorrad oder einem Dämonenpuma lächelnd etliche Gegner aus dem Weg räumt, sieht man auch über die seichte Story des Games hinweg", so das Fazit der STANDARD-Rezension.