Smarte Tattoos, Helme, Bojen: Diese Gadgets könnten Leben retten

Nicht überall sind Sturzhelme für Motorradfahrer so verbreitet wie in Österreich. In Pakistan etwa tragen nur rund zehn Prozent aller Motorradfahrer einen Helm – mit fatalen Folgen: Jeden Tag sterben 15 Menschen bei Motorradunfällen.

Let's Innovate, ein Start-up aus Islamabad, will das Fahren mit Helm wieder cool machen. "Viele Helme, die man in Pakistan kaufen kann, sind eigentlich gefährlich", sagt Ali Syed, Gründer von Let's Innovate, zum STANDARD. Sie würden die Kraft beim Aufprall nicht verteilen, sondern konzentrieren. Es werde oft am Material gespart, die Helme würden einfach nicht gut aussehen.

"Aber Pakistanis lieben Gadgets", sagt Sayd. Will man Helme attraktiver machen, müsse man sie technisch aufmotzen. Mit dem "smarten" Helm des pakistanischen Start-ups können Anrufe freihändig per eingebauten Lautsprechern angenommen werden, ein Beschleunigungssensor steuert ein Stopplicht und Blinker im Helm. Falls es doch zum Unfall kommt, ruft der Helm automatisch die Einsatzkräfte – und sendet die exakten GPS-Koordinaten gleich mit. Momentan ist der Helm in Produktion, ab Herbst kann man ihn zunächst in Pakistan für circa vier Dollar pro Monat mieten. Im nächsten Schritt soll er dann in weiteren asiatischen Ländern und Teilen Europas verfügbar sein. (pp, 17.5.2019)