"Wunderzahnbürste": Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Amabrush

Ermittlungen wurden laut Verbraucherschutzverein aufgenommen, zudem laufen Verhandlungen mit Prozessfinanzierer für "Sammelaktion"

Was als von vielen ersehnte Beschleunigung der morgendlichen Mundhygiene begann, könnte für das Wiener Start-up Amabrush bald vor Gericht enden. Im April hat der Verbraucherschutzverein von Peter Kolba (Bürgerrechtesprecher der Liste Jetzt) eine Sachverhaltsdarstellung bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft eingebracht. Man sah einen "Verdacht strafbarer Handlungen" aufgrund damals noch nicht erfolgter Lieferungen und der mittlerweile vielfach attestierten, mangelhaften Reinigungsleistung.

Nun, so meldet Kolba in einer Facebook-Gruppe für Besitzer und Besteller der Amabrush-Zahnbürste, hat die Behörde offiziell Ermittlungen gegen die Firma aufgenommen. Sollte sich der vorgebrachte Anfangsverdacht bestätigen, so droht ihr ein Prozess. Der STANDARD hat diesbezüglich eine Anfrage an die Staatsanwaltschaft Wien gestellt, die Antwort wird bei Einlangen nachgereicht.

der standard Die Amabrush im STANDARD-Test.

Weiter sucht der Verein Menschen, die sich dem Vorgehen anschließen wollen. Mittlerweile ist man dafür "in ernsthaften Verhandlungen" mit einem deutschen Prozessfinanzierer für eine "Sammelaktion". Weiters denkt man darüber nach, auch in den USA gegen Amabrush vor Gericht zu gehen.

Keine Sammelklagen in Österreich möglich

Klassische Sammelklagen, in denen jeder einzelne Kläger als Partei vertreten ist, sind im österreichischen Recht nicht vorgesehen. Allerdings können sich mehrere Interessenten per sogenannter Zession von einer Partei – etwa einem Konsumentenschutzverband – vertreten lassen, müssen ihre Ansprüche bei diesem aber auch selbstständig anmelden.

Gewinnt man den Prozess, so wird erstrittenes Geld wie Schadenersatz in der Regel abzüglich anfallender Prozesskosten an die Betroffenen verteilt. (red, 16.05.2019)