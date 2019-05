"9 Plätze – 9 Schätze" im ORF: Welche österreichischen Spezialitäten schätzen Sie?

Am 25. Mai wird im ORF die beste kulinarische Spezialität Österreichs gesucht. Welches ist Ihr liebstes Schmankerl?

Die ORF-Sendung "9 Plätze – 9 Schätze", in der seit 2015 jährlich Österreichs schönste Seen, Täler oder ganz einfach Orte und Ecken gesucht, nominiert und auserkoren werden, wird heuer um einen kulinarischen Aspekt erweitert. Im April konnten Zuseher pro Bundesland zwischen drei typischen regionalen Speisen wählen. Aus den neun nominierten Schmankerln wird am Samstag Österreichs Lieblingsgericht 2019 gekürt.

Sind Sie mit der Auswahl der für die Sendung nominierten Gerichte zufrieden?

Welche Speisen aus Ihrem Bundesland hätten Sie nominiert? Kennen Sie die ausgewählten Schmankerln überhaupt? Und wie oft essen Sie österreichische Gerichte? (mawa, 24.5.2019)