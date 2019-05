Leiche in Wien-Fünfhaus gefunden: Ermittlungen wegen Mordverdachts

Ein 88-Jähriger wurde am Dienstagabend tot in seiner Wohnung entdeckt

Wien – Ein 88-Jähriger ist am Dienstagabend von einer Bekannten leblos in seiner Wohnung aufgefunden worden. Das berichtete die Polizei am Donnerstag. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen.

Bei der polizeilichen Kommissionierung des Leichnams habe sich der Verdacht auf Fremdverschulden ergeben, erklärte die Polizei. Dieser wurde durch die gerichtsmedizinische Obduktion bestätigt.

Zu den Todesumständen, zum Tathergang und möglichen Tatverdächtigen wollte die Polizei Donnerstagmittag keine Angaben machen. Die Untersuchungen in der Wohnung des Mannes in Wien-Fünfhaus seien am Vormittag noch im Gange gewesen, sagte Polizeisprecher Harald Sörös. Die Ermittlungen stünden "noch ganz am Anfang".

Bei der polizeilichen Kommissionierung seien äußerliche Spuren an der Leiche festgestellt worden, die den Mordverdacht begründeten. Rettungssprecher Daniel Melcher bestätigte am Donnerstag, dass eine Bekannte den Notarzt verständigt hatte, der folglich die Polizei alarmierte. (red, APA, 16.5.2019)