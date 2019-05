Song-Contest-Halbfinale mit Pænda, Müllers Büro: TV-Tipps am Donnerstag

Eurovision Song Contest, Politik live, Scobel, Am Schauplatz, Spitzenkandidaten im Gespräch, Im Brennpunkt, Eco, Neo Magazin Royale, Stöckl – mit Radiotipps

20.15 LIVE

Eurovision Song Contest: Zweites Halbfinale Pænda geht für Österreich ins Rennen. Tel Aviv und die ganze Welt (mindestens!) schauen zu. Der ORF überträgt das zweite Halbfinale nach dem Einstieg mit Andi Knoll ab 21 Uhr. Die Entscheidung fällt ab 23 Uhr. Um 23.15 gibt Hanno Settele seine Zugabe für echte Fans. Bis 23.30, ORF 1

20.15 DISKUSSION

Politik live: Wahl '19 – Das Duell: Manfred Weber und Frans Timmermans Sie gelten als die aussichtsreichsten Kandidaten, wenn es um die Nachfolge von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker geht. In Berlin stellen sie sich live den Fragen von ZDF-Chefredakteur Peter Frey und ORF-3-Chefredakteurin Ingrid Thurnher. Bis 22.15, ORF 3

21.00 MAGAZIN

Scobel: Trügerische Diagnosen Auch Krankheiten unterliegen Konjunkturen, deren Zyklus untersucht Gert Scobel mit Gästen in seinem Wissensmagazin. Bis 22.00, 3sat

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Nachgefragt – Weg von der Straße Vor sieben und vor zwei Jahren porträtierten die Reporter obdachlose Jugendliche und ihren Alltag zwischen Ausbildung, Job, Pubertät und Wohnungssuche. Mittlerweile sind die Jugendlichen junge Erwachsene geworden. Was ist aus ihnen geworden? Haben sie ihren Platz in der Gesellschaft gefunden? Bis 22.00, ORF 2

21.15 DISKUSSION

EU-Spitzenkandidaten im Gespräch Karoline Edtstadler (ÖVP), Andreas Schieder (SPÖ), Harald Vilimsky (FPÖ), Werner Kogler (Grüne), Claudia Gamon (Neos) und Johannes Voggenhuber (Initiative 1 Europa) diskutieren bei Michael Fleischhacker und Gundula Geiginger. Bis 22.55, Servus TV

22.15 MAGAZIN

Im Brennpunkt: Das Europa-Drama – Hinter den Kulissen der Macht Über die großen Umbrüche der vergangenen Jahre in Europa – von der Euro- und Flüchtlingskrise bis zum verhängnisvollen Brexit. Um 23.50 Uhr folgt eine weitere Ausgabe der Reihe – über Österreichs EU-Beitritt vor 25 Jahren. Bis 0.40, ORF 3

22.30 MAGAZIN

Eco Die Themen des Wirtschaftsmagazins präsentiert wieder Dieter Bornemann: Der teure Schutz der Stromnetze. / Was Unternehmen zukunftsfit macht. / Schillernde Münzen: Anlage oder Liebhaberei? Bis 23.05, ORF 2

23.00 MAGAZIN

Neo Magazin Royale Zu Gast bei Jan Böhmermann ist der Youtuber, Computerspieleentwickler, Musiker und Unternehmer Gronkh. Bis 0.00, ZDF neo

23.05 TALK

Stöckl Die Gäste bei Barbara Stöckl sind der Fußballrentner Andreas Ivanschitz, der ehemalige Austro-Astronaut Franz Viehböck, der Tenor Herbert Lippert und die Ö1-Journalistin Renata Schmidtkunz. Bis 0.05, ORF 2