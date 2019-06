Sie haben sich mit 40 Jahren entschieden, Ihre Karriere im multinationalen Großkonzern zu beenden, haben nochmals die Schulbank gedrückt und sind jetzt begnadeter Volksschullehrer? Sie haben während Ihrer Karenzzeit den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und Ihren Wunsch nach dem eigenen Unternehmen verwirklicht? Sie haben Ihren 9-to-5-Job an den Nagel gehängt und arbeiten nun als Digitalnomade auf der ganzen Welt?

Eine solche Veränderung in der Karriererichtung bedarf einer Menge Mut und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Wenn Sie eine große berufliche Veränderung hinter sich haben und Ihre Geschichte mit der STANDARD-Community teilen möchten, um andere an Ihren Erfahrungen teilhaben zu lassen und zu inspirieren, dann schicken Sie uns Ihre Geschichte. Wir freuen uns darauf!

Für alle, die diesen Schritt noch nicht gewagt haben, gilt: Trauen Sie sich und verwirklichen Sie Ihre Träume. Es geht um Ihre Einstellung!

