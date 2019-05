Die Fußballmeister jenseits der großen Ligen

foto: reuters/russell cheyne

Schottland: Celtic Glasgow

Der Erfolg wird für die Bhoys nicht langweilig. Auf dem Weg zum achten Meistertitel in Folge konnte sich Celtic sogar eine Niederlage gegen die Glasgow Rangers in der vorletzten Runde leisten, dem Erzrivalen blieb dennoch nur Platz zwei. Seit dem Zwangsabstieg der Rangers 2012 ist Celtic in der heimischen Liga nahezu konkurrenzlos. Der große Rivale musste vor sieben Jahren wegen finanzieller Probleme in der vierten Liga (Scottish League Two) antreten. Mittlerweile zählt das Team von Coach Steven Gerrard zwar wieder zu den besten Teams in Schottland, ein Meistertitel hat aber noch nicht herausgeschaut. In der CL-Quali scheiterten die Schotten in der dritten Runde an AEK Athen, in der Europa League kam das Aus in der Gruppenphase.