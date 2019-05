Genussfeste im Waldviertel – feiern mit Geschmack

Kräuter, Karpfen, Kriecherl, Mohn, Erdäpfel, Käse, Bier und Edelbrände – feiern Sie zum "Erntedank" den Geschmack des Waldviertels.

Im Waldviertel gibt es bekanntlich immer einen Grund zum Feiern. Oder besser gesagt gleich 13! Kräuter, Karpfen, Kriecherl, Mohn, Erdäpfel, Brot, Wein, Käse, Hopfen, Bier, Edelbrände, Raritäten und Spezialitäten zum Beispiel. Diese kulinarischen Schätze lassen wir einmal im Jahr bei den Waldviertler Genussfesten so richtig hochleben. Den Anfang machen am 15. August die Kräuterfeste bei SONNENTOR, im Nationalpark Thayatal, in den Kittenberger Erlebnisgärten und in Bad Traunstein. Entdeckungsreisen durch Kräuterhallen und – gärten, bunte Bauernmärkte und jede Menge Programm für die Kleinen versprechen einen unvergesslich genüsslichen Tag in jeder Hinsicht.

Vom 30. August bis 15. September 2019 gilt es, auf das "Kostbare Kamptal" anzustoßen: 25 Winzer öffnen bei dieser Veranstaltungsreihe ihre Kellertüren und laden zur Verkostung ein.

Richtig deftig wird’s am 15. September sowie am 5. und 6. Oktober, wenn die Waldviertler "Erpfi-Bauern" ihre Ernte mit den Erdäpfelfesten in Litschau und Geras feiern. Freuen Sie sich auf ein vielfältiges Angebot an Schmankerl wie Erdäpfelpuffer, Karpfenfilets mit Erdäpfelsalat, Spiralerdäpfel, Erdäpfelgröstel u.v.m.

Für die "Süßen" empfiehlt sich ein Abstecher zum Mohn-Genussherbst am 14. und 15. September. Kosten sie sich an diesem Wochenende durch das Mohndorf Armschlag und verfallen Sie guten Gewissens den saftigen Mohnnudeln.

Saftig geht’s gleich am darauffolgenden Wochenende weiter: denn am 22. September wollen die Waldviertler Kriecherl beim so genannten "Kriecher-Kirtag" gefeiert werden, bevor sie am 20. Oktober beim Tag der offenen Brennereien zu "brennen" beginnen.

Spätestens zu den Abfischfesten im Oktober sollte der Brand allerdings gelöscht sein. Denn wenn für die Fische im Erlebnisdorf Gallien die letzte Stunde geschlagen hat, heißt es auch für Gäste: mitanpacken! Doch die Mühe wird spätestens beim Fischfestmahl im Anschluss reichlich belohnt.



Die wichtigsten Termine im Überblick:

Kräuterfeste

SONNENTOR Kräuterfest, 15. August 2019

Kräuterfest im Nationalpark Thayatal, 15. August 2019

Kräuterfest in den Kittenberger Erlebnisgärten, 15. August 2019

Kräuterfest Bad Traunstein, 15. August 2019

Kostbares Kamptal, 30. August bis 15. September 2019

Erdäpfelfeste

Erpfi-Grätzl-Fest Litschau, 15. September 2019

Erdäpfelfest Geras, 5. & 6. Oktober 2019

Mohn-Genussherbst, 14. – 15. September 2019

Kriecherlfeste

Waldviertler Kriecherlkirtag, 22. September 2019

"Kriecherl brennt" Tag der offenen Brennereien, 20. Oktober 2019

Abfischfeste

Abfischfest im Anglerparadies Hessendorf, 5. Oktober 2019

Abfischfest in der Erlebniswelt Gallien, 19. & 20. Oktober 2019

Abfischfest Bruneiteich Heidenreichstein, 26. Oktober 2019

Abfischen am Klosterteich Stift Geras, 6. Oktober 2019



