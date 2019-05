EU-Wahl: Bisher 109.050 Euro für Google-Werbung

Google meldet die seit 20. März getätigten Ausgaben für politische Werbung: FPÖ und SPÖ deutlich vor anderen Parteien

Wien – Die europäischen Parteien haben im EU-Wahlkampf bis zu 1,2 Mio. Euro in Google-Werbung investiert. Österreich liegt in den aktualisierten Zahlen mit 109.050 Euro an sechster Stelle. Die höchsten Ausgaben haben bisher die FPÖ (58.300 Euro) und die SPÖ (42.400 Euro). Die Grünen haben für 3.650 Euro geworben und der ÖVP-Wirtschaftsbund (für "seine" Kandidatin Angelika Winzig) für 1.400 Euro.

Google meldet die seit 20. März getätigten Ausgaben für politische Werbung (https://transparencyreport.google.com/political-ads/region/EU). Spitzenreiter sind die spanischen und deutschen Parteien, die in Summe jeweils deutlich über 200.000 Euro investiert haben. Einen ähnlichen Transparenzbericht hat Facebook für Mitte Mai angekündigt. Derzeit veröffentlicht Facebook zwar, welche Inserate von Politikern geschalten wurden, aber nicht, wie viel Geld in die Werbung fließt. (APA, 15.5.2019)