"Game of Thrones"-Stars singen für Sodastream "Goodbye Plastic Bottles"

Hodor und The Mountain werben für Sodasprudel statt Einwegplastikflaschen

Ab Mittwoch hat der Wassersprudlerhersteller Sodastream eine Videokampagne mit den "Game of Thrones"-Stars Kristian Nairn ("Hodor"), Thor Bjornsson ("The Mountain") und Hannah Waddingham ("Septa") ins Rennen geschickt. In dem 60-sekündigen Spot hadern die Schauspieler zur Melodie von Andrea Bocelli mit den Tücken von Einwegplastikflaschen im Alltag und nehmen davon Abschied: Zeit, um "Goodbye zu sagen.

Sodastream möchte damit auf die Auswirkungen von Plastikflaschen auf unsere Umwelt aufmerksam und zeigen, dass sich mit einem Wassersprudler Plastikmüll vermeiden lässt.

sodastream deutschland

Der neue Spot wird ab sofort in einer 21-sekündigen Kurzversion auch im TV zu sehen sein.

Der 60-Sekunden-Spot ist auf Facebook und Youtube-Channels abrufbar. (red, 15.5.2019)

