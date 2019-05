Süßes Früchtchen – die Original Wachauer Marille

Im Juli bietet die Wachau genussvolle Erlebnisse rund um die Marille – von traditionellen Marillenfesten bis zum Ab-Hof-Verkauf beim Marillenbauern.

Die Marillenernte in der Wachau findet jedes Jahr im Juli statt. Während dieser Zeit können überall entlang den Hauptstraßen an farbenfrohen Ständen pflückfrische Marillen gekauft werden.

Egal, ob frisch vom Baum, in Knödeln, in Kuchen, Strudeln, als Marmelade oder als Kompott – die Wachauer Marille lässt ihrem Genießer das Wasser im Munde zusammenlaufen. In vielen Wirtshäusern der Wachau werden zusätzlich zu süßen Gaumenfreuden auch hausgemachte Marillenschnäpse und –liköre angeboten. Süße Rezepttipps sind unter www.marillenernte.com zu finden.

foto: stefan fuertbauer

Traditionsreiche Wachauer Marillenbauern, wie der Marillenhof der Familie Kausl und der Wein- und Marillenhof Aufreiter, haben sich auf die Herstellung hochwertiger Destillate und Liköre spezialisiert. Gegen Voranmeldung kann man sich bei einigen Produzenten der Original Wachauer Marille umschauen und die hauseigenen Marillen-Produkte verkosten.

Die Wachauer huldigen die süße Frucht außerdem seit mehr als 50 Jahren mit eigenen Festen:

Beim traditionellen Spitzer Marillenkirtag– heuer von 19. bis 21. Juli – werden flaumige Marillenknödel, fruchtige Marillenbowle und edelster Marillenbrand angeboten. Zu den Höhepunkten des Programms zählt der traditionelle Festzug von König Marillus und Prinzessin Aprikosia, der durch den Ort führt und durch die Verleihung der Goldenen Marille abgerundet wird.

– werden flaumige Marillenknödel, fruchtige Marillenbowle und edelster Marillenbrand angeboten. Zu den Höhepunkten des Programms zählt der traditionelle Festzug von König Marillus und Prinzessin Aprikosia, der durch den Ort führt und durch die Verleihung der Goldenen Marille abgerundet wird. Am Wochenende davor – von 12. bis 14. Juli – feiert man in Krems unter dem Motto Alles Marille.

Wer mehr über die Marille und ihre Herkunft erfahren will, kann entlang des Marillenweges in Krems-Angern oder auf der Marillenmeile in Rossatz-Arnsdorf wandern.

Mittels einer Marillen-Webcam kann man sich ab Anfang Juli aktuell über den Reifestatus der Frucht informieren.