Kultur und Genuss im Fluss: Unterwegs am Wiener Neustädter Kanal in der Thermenregion Wienerwald

Der Wiener Neustädter Kanal und die Orte der Region erzählen ein interessantes Stück Industriegeschichte. Zu genussvollen Stopps laden Heurigen, Wirtshäuser und Ausflugsziele wie die Niederösterreichische Landesausstellung.

Munter am Wasser entlang, der weite Blick auf die sonnenverwöhnten Weinberge und Felder der Thermenregion im Wienerwald. Immer wieder zeigen sich historische Bauwerke wie Schleusen, Brücken und Aquädukte: Wo einst Kohle, Ziegel und Holz auf Schiffen von Wiener Neustadt nach Wien transportiert wurden, erfreuen sich heute Radfahrer und Wanderer an der anmutigen Landschaft.

Zum Wein und am Wasser

Damals wie heute verbindet der Wiener Neustädter Kanal Städte und Orte mit unterschiedlichem Charakter. Sie erzählen vom Wein, Thermalquellen und von der Industrie, die die Region einst prägte.

Wer sich mit dem Rad auf den Weg macht, gelangt von Wien kommend nach Vösendorf, vorbei an Biedermannsdorf, Laxenburg, Guntramsdorf, Gumpoldskirchen, Traiskirchen, Pfaffstätten, Tribuswinkel, Baden, Bad Vöslau, Kottingbrunn, Leobersdorf, Schönau an der Triesting, Sollenau, Ebenfurth und schließlich nach Wiener Neustadt, dem Schauplatz der Niederösterreichischen Landesausstellung 2019.

Praktisch: Alle Orte sind mit Bahn oder Bus erreichbar. So kann man den Einstieg und das Ziel seiner Reise ganz nach Belieben wählen.

Von Wien bis an die Adria

Einen Kanal von Wien bis an die Adria zu bauen, war der Plan im 18. Jahrhundert. Realisiert und 1803 eröffnet wurde davon schließlich das erste Teilstück des Wiener Neustädter Kanals. Auf dem 63 Kilometer langen Wasserweg transportierten Schiffe vor allem Ziegel, Kohle und Holz von Wiener Neustadt in die Hauptstadt der Monarchie. Ende des 19. Jahrhunderts verlegte sich der Transport zunehmend auf die Bahn. Im frühen 20. Jahrhundert kam der Schiffsverkehr auf dem Kanal zum Erliegen, Teile des Wasserweges wurden trocken gelegt. 1956 erwarb das Land Niederösterreich den südlichen Abschnitt des Kanals und sorgt bis in die Gegenwart für dessen Sanierung und Erhaltung.

Am Wasser. Im Fluss.

Mit dem Rad lässt sich der Wiener Neustädter Kanal am besten erkunden. Wer eine längere Radreise unternimmt, schließt vom Donauradweg (Euro Velo 6) oder direkt vom Euro Velo 9 aus dem Weinviertel kommend, an den neu beschilderten Abschnitt, den Thermenradweg an. Rund 60 genussvolle Kilometer lang ist die Fahrt von Wien durch die Wein- und Thermenregion nach Wiener Neustadt. Die Strecke verläuft nahezu eben und großteils am Wasser. Neu gestaltete Rastplätze laden zum Verweilen ein, neue Schilder weisen den Weg in die Orte entlang der Strecke.

Vom Thermenradweg zweigen weitere Wasser- und Erlebnis-Radwege ab:

der Triestingau-Radweg (Euro Velo 9A) bei Leobersdorf, Maria Lanzendorf oder Leopoldsdorf

der Triesting-Gölsental-Radweg ab Leobersdorf

die Mödlingbachroute ab Biedermannsdorf

der Helenentalweg ab Baden

der Weingartenradweg ab Bad Vöslau

Erfrischende Entdeckungen

Abkühlung verheißen unterwegs außergewöhnliche Bäder: die Römertherme und das Thermalstrandbad in der eleganten Kurstadt Baden oder das historische Thermalbad in Bad Vöslau. Wasser plätschert und fließt auch im Schlosspark Laxenburg, in Teichen, Bächen, über Wasserfälle.

Köstlich verwöhnt. Gut gebettet.

Wer sich kulinarisch verwöhnen will, kehrt bei einem TOP Heurigen der Thermenregion Wienerwald ein, wählt einen der radfreundlichen Gastronomiebetriebe oder ein Wirtshaus mit dem "Wirtshauskultur Niederösterreich"-Zeichen. Mit dem "Radlmeister", einem reinen Traubensaft, hat beispielsweise Familie Kernbichler vom Radlheurigen das passende Getränk kreiert. Der Heurige liegt in Pfaffstätten direkt am Wiener Neustädter Kanal. Zum Übernachten bieten sich spezialisierte "bett+bike"-Hotels an.