May könnte Unterhaus am 9. Juni über Brexit abstimmen lassen

Drei Mal ist die Premierministerin schon daran gescheitert, eine Mehrheit für ihren Deal zu finden

Die britische Premierministerin Theresa May will offenbar in der ersten Juni-Woche erneut über ihr Austrittsabkommen mit der EU abstimmen lassen. Wie der TV-Sender Sky News zunächst ohne Angaben von Quellen am Montag berichtete, wollte die konservative Regierungschefin Labour-Chef Jeremy Corbyn am Dienstag über diesen Plan unterrichten. May ist schon dreimal mit Austritts-Voten gescheitert.

Mehr in Kürze. (red, 14.5.2019)