Handwerkskurse im Waldviertel – Erlebnisse zum Angreifen, Riechen, Hören und Staunen

Da, wo Handwerk schon seit jeher Tradition hat, kann man nun den Profis nicht nur über die Schulter schauen, sondern selbst Hand anlegen.

Etwas mit den eigenen Händen zu schaffen ist heute längst nicht mehr so selbstverständlich wie einst. Wie schön also, dass sich die Waldviertler Handwerkszunft ihre Traditionen, ihr Wissen und Können bis heute bewahrt hat und nun auch Gäste im Rahmen von Handwerkskursen in ihren Gewerken gerne wieder auf das Ursprüngliche, auf die "echte" Arbeit, die hinter einem fertigen Werkstück steckt, zurück besinnt.

Einmal auf einem Stockerl Platz nehmen und sich an einen Ausflug in den Wald erinnern, oder Schmuck anlegen, den man selbst kreiert hat? Das Waldviertel wird mit der Initiative "Handwerk und Manufaktur" zu einer großen Werkstatt, in der man sich sein Urlaubs- oder Ausflugs-Souvenir gleich selbst zaubern kann.

foto: waldviertel tourismus, robert herbst

Vom eigens geschliffenen Kristallteller über kunstvolle Drechselarbeiten bis hin zu Vasen und Teppichen, die der eigenen Fantasie entsprungen sind – in unseren Handwerk und Manufaktur Kurs-Angeboten drechseln Sie Schalen, Hocker oder Dekoratives aus Holz, fertigen Schmuck aus Amethyst, Perlmutt oder Granit, schleifen kunstvolle Schalen aus Glas und stellen ihre eigene Schüssel aus Keramik her. Ein Handwerkskurs im Waldviertel ist nicht nur bei Schlechtwetter ein besonders tolles Erlebnis, von dem man lange etwas hat.

niederösterreich

Urlaubsangebot "Ton & Tasse treffen Holz & Schüssel":

2 Nächte im DZ inkl. Frühstücksbuffet ab € 266,- p.P.



2x ein 3-gängiges Abendessen

Keramikkurs inkl. Werkstück zum Mitnehmen

Drechselkurs inkl. Werkstück zum Mitnehmen

Führung durch die Erlebniswelt von SONNENTOR

Benutzung des hoteleigenen Wellnessbereichs





Information & Buchung:

Waldviertel Incoming

(T) +43 2822 54109-90

(E) info@waldviertel.incoming.at

Weitere Infos unter: https://www.waldviertel.at/handwerkskurse