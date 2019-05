Gustostückerl im Waldviertel – eine Genussreise, die Ihnen schmecken wird

Begeben Sie sich auf eine Reise durch die kulinarische Landschaft des Waldviertels und freuen Sie sich auf so manches Schmankerl.

Das Leben ist zum Genießen da! Wenn Sie derselben Meinung sind, sollten Sie sich die "Gustostückerl" des Waldviertels sprichwörtlich auf der Zunge zergehen lassen. Dieses Angebot garantiert einen kulinarischen Höhepunkt nach dem anderen. Mohngerichte, Bier, Weinbrand: Schmecken Sie die Begeisterung bodenständiger Produzenten für deren regionale Produkte und treffen Sie einige Hersteller sogar persönlich!

foto: waldviertel tourismus / studio kerschbaum

Wie zum Beispiel die Mohnwirtin Rosemarie Neuwiesinger, die mit einem herrlichen Mohn-Mittagessen aufwartet. Ein kleiner "Verdauungs-Whisky" aus der Whisky-Erlebniswelt Roggenreith schmeckt und hilft, wenn das Auge größer war, als der Magen. Hans Krenn entführt Sie in die Welt der Obstbrände und stellt Ihnen mit dem Waldviertler Kriecherl einen ganz besonderen Schatz der Region vor. Was man alles daraus zaubern kann, das serviert Ihnen seine Frau im Anschluss höchstpersönlich auf dem Holz-Tablett. Zur herzhaften Spezialitäten-Jause, die Sie hier genießen dürfen, munden die Weine aus der hauseigenen Vinothek besonders gut. Wer es lieber etwas herber mag, kommt in der Wirtshausbrauerei bei Paul Haselböck voll auf seine Kosten.

foto: waldviertel tourismus / studio kerschbaum

Auf den Geschmack gekommen?

Urlaubsangebot "Gustostückerl im Waldviertel":

2 Nächte im DZ inkl. Frühstücksbuffet ab € 181,- p.P.

4-gängiges Abendessen

Besuch im Mohndorf Armschlag mit 3-gängigem Mittagessen



Besuch der Whisky-Erlebniswelt und Destillerie Haider mit Verkostung

Führung durch die Wirtshausbrauerei Haselböck mit Jause und Verkostung

Führung durch die Wirtshausbrennerei Krenn inkl. Verkostung und Waldviertler Spezialitätenjause



Information & Buchung:

Waldviertel Incoming

(T) +43 2822 54109-90

(E) info@waldviertel.incoming.at

Weitere Infos unter: www.waldviertel.at/gustostueckerl