Tim Mälzer und Erni Mangold unterstützen Sarah Wiener

Auch Bela B., Senta Berger, Maria Hofstätter, Johann Lafer und Daniel Spoerri unter prominenten Supportern der Grün-Kandidatin

Wien – Nach Spitzenkandidat Werner Kogler hat nun auch die grüne Listenzweite Sarah Wiener eine Reihe prominenter Unterstützer hinter sich geschart. Unter www.wirfuersarahwiener.at, seit Dienstag online, finden sich gewichtige Namen mit leichter Deutschland- und Showbiz-Schlagseite, etwa Fernsehkoch Tim Mälzer, Moderator Frank Elstner oder "Ärzte"-Bandmitglied Bela B.

Aber auch die Schauspielerinnen Senta Berger, Erni Mangold und Maria Hofstätter, Fotografin Elfie Semotan, der bildende Künstler Daniel Spoerri, Verleger Lojze Wieser, die Autorin und Filmemacherin Monika Czernin, Regisseur Volker Schlöndorff, die Opernsängerin Natalia Ushakova und die Kochshowkollegen Johann Lafer und Alfred Biolek finden sich auf der Liste.

"Es ehrt und es berührt mich außerordentlich, dass Menschen, die ich persönlich so schätze und bewundere, mir zutrauen und es auch begrüßen, dass ich mit meinen Ideen und Anliegen für Europa aktiv werde", so die Fernsehköchin, die sich vor allem für agrarpolitische Reformen einsetzt, in einer Pressemitteilung. Ein zweites Mandat für die Grünen sei in Reichweite. (APA, 14.5.2019)