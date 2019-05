Manchester City droht Ausschluss aus Champions League

Laut Bericht der "New York Times": Verstoß gegen Financial Fair Play

Manchester/New York – Manchester City droht der Ausschluss aus der kommenden Champions League. Englands alter und neuer Meister ist bei einer Prüfung durch Europas Fußballverband offenbar durchgefallen, laut einem Bericht der "New York Times" soll die UEFA-Finanzkontrollbehörde die Empfehlung abgeben, City für mindestens eine Saison aus der Königsklasse auszuschließen. Es geht um Verstöße gegen das Financial Fair Play.

Die UEFA hatte im März Ermittlungen gegen City wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten eingeleitet. Dabei ging es um Vorwürfe gegen den Club im Zuge einer Hacker-Attacke. So berichtete das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" im Rahmen der Football Leaks, City habe die UEFA getäuscht, um die Finanzregeln zu umgehen. Citys Sponsoren aus Abu Dhabi sollen weniger Geld an den Club überwiesen haben, als sie in den Verträgen angaben. Club-Besitzer Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan soll über Jahre verschleierte Zahlungen getätigt haben.

City hatte den Schritt der UEFA begrüßt. Dies eröffne die Möglichkeit, die Spekulationen zu beenden. Der ehemalige belgische Regierungschef Yves Leterme hat als Leiter der UEFA-Finanzkontrollbehörde nun das letzte Wort. Der 58-Jährige wird seine Empfehlung in den kommenden Tagen an die rechtsprechende Kammer der UEFA weiterleiten. Wie eine Quelle der "New York Times" mitteilte, seien Citys Erklärungen in dem Fall jedenfalls "nicht überzeugend" gewesen.

Mehrere Untersuchungen

Eine mögliche Sperre für die kommende Saison der Champions League ist aufgrund des zu erwartenden Einspruchs aber unwahrscheinlich, wie englische Medien meinten. City könnte noch bis vor den Internationalen Sportgerichtshof (CAS) ziehen. Deshalb könnte es auch noch dauern, bis die UEFA ihr Urteil vermeldet.

Die von Pep Guardiola betreuten "Citizens" hatten sich erst Sonntag ihren sechsten englischen Meistertitel gesichert. National könnte City sogar das Triple schaffen. In der Champions League läuft der Club zum Ärgernis seiner Besitzer aus Abu Dhabi aber einem Erfolg hinterher. Heuer kam im Viertelfinale gegen Tottenham das Aus.

Die Causa bei der UEFA ist nur eine von insgesamt vier unterschiedlichen Untersuchungen, denen sich City derzeit stellen muss. Der Weltverband FIFA ermittelt aufgrund der verbotenen Verpflichtung von Minderjährigen, City droht dabei eine Transfersperre. Die Premier League beschäftigt sich ebenfalls mit finanziellen Ungereimtheiten, die im Zuge der Football Leaks aufgedeckt wurden. Englands Fußballverband untersucht Vorwürfe, der Verein habe rund 230.000 Euro an einen Berater bezahlt, um den damals 14-jährigen Jadon Sancho (nun bei Dortmund) von Watford zu verpflichten.

Die UEFA führte das "Financial Fair Play" (FFP) 2010 mit dem Ziel ein, Clubs zu einem vernünftigen Wirtschaften zu bewegen. Kernpunkt ist, dass Vereine nicht mehr Geld ausgeben, als sie erwirtschaften. Zuwendungen von Sponsoren müssen marktüblichen Charakter haben. Manchester City wurde 2014 im Zuge von Verfehlungen gegen das FFP bereits zu einer Strafzahlung von 49 Millionen Pfund (56,75 Mio. Euro) verurteilt. Frankreichs in katarischem Besitz stehenden Meister Paris Saint-Germain ereilte dasselbe Schicksal. (APA, 14.5.2019)