Online-Check für digitale Kompetenz vorgestellt

Schramböck: "Messbare Grundlage" für Ausbau des Wissens

Der Begriff Digitalisierung ist in Österreich zwar flächendeckend bekannt (96 Prozent), die digitale Kompetenz ist aber ausbaufähig, ergab eine am Dienstag in Wien vorgestellte Umfrage. Ein Online-Check bietet die Möglichkeit zur Selbsteinschätzung und "liefert erstmals eine messbare Grundlage zur gezielten Weiterentwicklung", sagte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP).

Kompetenztest

Digitalisierung wird von der Bevölkerung am ehesten mit Computern (29 Prozent), dem Internet (26 Prozent) und mit Handys (20 Prozent) verbunden, ging aus der im Jänner unter 1.000 Personen ab 16 Jahren durchgeführten repräsentativen Erhebung hervor. Der Kompetenzerwerb im Bereich Digitalisierung findet nach eigener Einschätzung am häufigsten im Berufsleben (25 Prozent) oder durch Eigenrecherche (22 Prozent) statt.

"Ein Bewusstsein, dass Digitalisierung wirtschaftliche Aspekte wie Künstliche Intelligenz und Automatisierung umfasst, ist noch zu schaffen", hieß es bei der Pressekonferenz des Vereins fit4internet. Auf der Internetseite des Vereins kann jeder seine digitale Alltagskompetenz prüfen, dazu gibt es Infomodule und begleitende Materialen zum Herunterladen. (APA, 14.05.2019)