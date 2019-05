"Red Dead Redemption 2": Weiteres Indiz für PC-Version gesichtet

Linkedin-Profil eines ehemaligen Entwicklers lieferte weiteren Hinweis

Rockstars Western-Epos Red Dead Redemption 2 gibt es vorerst nur für Konsolen. Der erste Teils des Spiels ist nie für PC erschienen – es verdichten sich allerdings die Anzeichen, dass zumindest der zweite Ableger für die Plattform erscheint. So hat ein ehemaliger Entwickler von Rockstar Toronto auf Linkedin angegeben, dass er an dem Spiel gearbeitet hat. Bei der Auflistung des Titels ist auch der Hinweis zu einer PC-Version gegeben.

Bislang keine offizielle Info

Bereits kurz nach Release von Red Dead Redemption 2 tauchte ein Linkedin-Profil eines anderen Entwicklers auf, in dem bereits von einer PC-Ausgabe die Rede war. Eine offizielle Info gab es von Rockstar Games bislang nicht. GTA 5 erschien circa ein Jahr nach dem Konsolen-Release für PC. Mittlerweile hat sich das Game aufgrund des Online-Modus' zu einer wahren Cashcow entwickelt, die Millionen in die Kassen des Herstellers spült. Eine PC-Version von RDR2 dürfte also durchaus Sinn machen. (red, 14.5.2019)