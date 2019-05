Blues stellen in San Jose auf 1:1 im Play-off

Sechster Erfolg im achten Auswärtsmatch für die Gäste aus Missouri

San Jose (Kalifornien) – Die Saint Louis Blues haben mit einem 4:2-Sieg bei den San Jose Sharks den 1:1-Ausgleich im Western-Conference-Finale der National Hockey League (NHL) geschafft. Die Blues, die den bereits sechsten Erfolg im achten Auswärtsmatch feierten, genießen nun im dritten und vierten Spiel der "best of seven"-Serie in der Nacht auf Donnerstag bzw. Samstag (jeweils 2.00 MESZ/live DAZN) Heimvorteil.

Die entscheidenden Tore für die Gäste aus Missouri erzielten der Kanadier Robert Bortuzzo (37.) und der Schwede Oskar Sundqvist (57.). Zuvor hatte Logan Couture mit einem Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten (25., 27.) im Mitteldrittel San Joses ersten Zweitorerückstand wettgemacht. Mit bisher 19 Scorerpunkten (13 Tore/6 Assists) ist der 30-jährige Kanadier aktuell der torgefährlichste Spieler in den diesjährigen Play-offs der besten Eishockey-Liga der Welt. (APA; 14.5.2019)

Play-off-Ergebnis der National Hockey League (NHL) vom Montag – Halbfinale (Conference-Finale/"best of seven"), zweites Spiel:

Western Conference:

San Jose Sharks – St. Louis Blues 2:4

Stand in der Serie: 1:1