Tester: Das sind die aktuell besten Bluetooth-Kopfhörer

"The Guardian" vergleicht Modelle und kürt einen Gesamtsieger

Es ist noch nicht lange her, da galten die Airpods von Apple als Spottobjekt. Bei ihrer Markteinführung 2016 hagelte es höhnische Kommentare. Ihr Aussehen erinnere mehr an Zahnbürstenaufsätze, war nur einer davon. Mittlerweile sind solche kabellosen Ohrhörer etabliert, andere Anbieter zogen nach. Das wiederum erschwert für Nutzer die Auswahl. Deshalb brachte der "Guardian" nun eine Liste der aktuell besten kabellosen Bluetooth-Ohrhörer heraus.

Gesamtsieger: Galaxy Buds

Gesamtsieger sind die Samsung Galaxy Buds. Die Begründung ist simpel: Sie bieten das beste Gesamtpaket. Sie sind klein, leicht und angenehm zum Tragen. Das Touchpad an der Außenseite sorgt für eine angenehme Bedienung. Die Tonqualität punktet ebenfalls. Die Bluetooth-Verbindung zwischen Ohrhörern und Smartphone klappt verlässlich.

Bester Ton und ohne Außenwelt-Abschottung

In Einzelaspekten sind andere Modelle voran. Die Sennheiser Momentum True Wireless gewinnen die Kategorie "Bester Ton". Umgebungsgeräusche werden gut isoliert, dadurch könne man die Musik in ihrer vollen Pracht genießen. Der tiefe Bass fällt am meisten auf.

Wenn man sich hingegen nicht völlig von der Außenwelt abschotten will, werden die Apple AirPods 2 empfohlen. Mit ihnen könne man alles rundherum hören. Trotz Mangels einer Isolierung ist das Sounderlebnis zufriedenstellend.

Kleinformat und Schnäppchen

Der Earin M-2 ist der beste Ohrhörer im Kleinformat. Man vergesse, dass man sie trage, so der Guide. Das gehe etwas auf Kosten der Isolierung von Umgebungsgeräuschen. Die Anker Soundcore Liberty Lite bieten die preiswerteste Option, weil sie alle Kriterien auf solidem Niveau erfüllen.

Weitere Nennungen sind B&O E8 2.0, Jabra Elite 65t, Bose SoundSport Free und RHA TrueConnect. (red, 14.5.2019)