Schoissengeyr fällt bis zu vier Monate aus

Innenverteidiger zog sich eine Sprunggelenksverletzung zu

Wien – Die Wiener Austria muss in den restlichen Saisonspielen und auch in der kompletten Vorbereitung auf die kommende Saison auf Innenverteidiger Christian Schoissengeyr verzichten. Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag vermeldete, fällt der 24-Jährige aufgrund einer Sprunggelenksverletzung drei bis vier Monate aus. Schoissengeyr hatte sich die Blessur am Sonntag im Spiel bei Sturm Graz zugezogen.

Nach einer genaueren MRT-Untersuchung wurde ein Riss des Syndesmosebands festgestellt. Schoissengeyr wird am Mittwoch operiert. (APA; 14.5.2019)