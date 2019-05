USA prüfen wegen Iran Entsendung von 120.000 Soldaten in Nahen Osten

Berichtet die "New York Times"

Washington – In der US-Regierung werden einem Medienbericht zufolge mehrere militärische Optionen diskutiert für den Fall, dass der Iran amerikanische Streitkräfte angreifen oder die Arbeit an Atomwaffen vorantreiben sollte. Einer der möglichen Pläne sehe vor, 120.000 Soldaten in den Nahen Osten zu entsenden, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf Regierungsvertreter.

Der kommissarische Verteidigungsminister Patrick Shanahan habe den Plan bei einem Treffen mit Spitzenberatern von Präsident Donald Trump am Donnerstag vorgestellt. Das Präsidialamt war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Das Pentagon wollte sich nicht zu dem Bericht äußern.

US-Bomberstaffel in der Region

Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran nahmen zuletzt zu. Die USA haben einen Flugzeugträger und eine Bomberstaffel in die Region entsandt. Am Montagnchmittag besprach US-Außenminister Mike Pompeo in Brüssel mit seinen Amtskollegen aus Frankreich, Großbritannien und Deutschland die Folgen der Eskalation zwischen Washington und Teheran. Alle EU-Vertreter äußerten sich besorgt zur Lage. (APA, red, 14.5.2019)