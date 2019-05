US-Botschaft empfiehlt Österreich-Reisenden: Im Notfall zu McDonald's

Fastfood-Unternehmen schließt Abmachung mit Botschaft – Mitarbeiter sollen Amerikaner mit Notrufnummer verbinden

Wien – Wer im Ausland in Not gerät, denkt meist nicht zu allererst an Burger, Pommes und McNuggets – das gilt für US-amerikanische Reisende ebenso wie für alle anderen. Zumindest Erstere sollten künftig aber vielleicht dennoch beim Verlust ihres Reisepasses oder ähnlichem Unbill nach den nächsten "Golden Arches" Ausschau halten: Die österreichische Niederlassung des US-Fastfood-Konzerns hat am Montag eine Einigung mit der US-Botschaft in Wien erzielt, wie Letztere via Facebook bekanntgab.

Die Vereinbarung gilt natürlich nicht für "schwere Fälle" – um Visa müssen US-Reisende weiterhin in der Botschaft oder im Konsulat ansuchen, statt sie gemeinsam mit Gartensalat und McFlurry am Drive-in zu beziehen. Außerdem ist das Angebot laut Botschaft und Frittenkonzern ohnehin nur auf US-Amerikaner beschränkt.

Dafür ist das Angebot aber offenbar auf vielfache Nachfrage hin zustande gekommen. Das Konsulat habe darum ersucht, sagte McDonald's-Sprecher Wilhelm Baldia laut "Kurier". Grund seien "die hohe Bekanntheit der Marke" bei US-Reisenden und der Umstand, dass es immerhin 196 Niederlassungen des Unternehmens in Österreich gebe.

Wer um diese dennoch lieber einen Bogen macht, kann weiterhin auch die 24-Stunden-Hotline anrufen. Die dafür nötigen Nummern listet die US-Botschaft auf ihrer Homepage auf. (red, 13.5.2019)