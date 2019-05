Kurz mit Pommes frites auf Wählerfang: "Die ÖVP hat ein Mobilisierungsproblem"

Das nehme Kurz bewusst in Kauf, ist Hofers Kollege Peter Filzmaier überzeugt. "Die ÖVP kann im großen Lager der Nichtwähler viel mehr Stimmen gewinnen, als sie an die Neos verlieren können." Und welche Auswirkungen hat das auf Karas? "Er hat bereits Erfahrungen mit einem derartigen Spagat", sagt der Politologe und verweist auf frühere Wahlkämpfe als Karas hinter Ursula Stenzel, damals noch ÖVP, beziehungsweise hinter Ernst Strasser antreten musste.

"Das sind Fragen, die zur aktuellen Kampagne gehören. Die EU-Kommission steht nicht im Wahlkampf", sagte dazu ein Kommissionssprecher: "Wir werden Kommentare nicht kommentieren." Im Übrigen gelte für die Kommission das Prinzip, "groß bei großen Themen sein zu wollen". Daran hielt sich offenbar auch EU-Nachbarschaftskommissar Johannes Hahn. Der Österreicher wollte zur Wahlkampfintervention seines Parteichefs in Wien und dessen Kritik an der EU nicht Stellung nehmen.

Wahlkampf ist Wahlkampf ist Wahlkampf. Und somit eine Baustelle, in die sich die EU-Kommission nicht hineinziehen lassen will, auch wenn der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP ) am Sonntag die große Keule ausgepackt hat und sich mit massiver Kritik an Brüssel in den österreichischen EU-Wahlkampf eingeschaltet hat. Kurz fühlt sich von Brüssel "bevormundet", fordert die Rückgabe von Kompetenzen an die Nationalstaaten, sieht europäischen "Regelungswahnsinn" und möchte daher 1.000 EU-Verordnungen gestrichen haben. "Kein Mensch braucht EU-Vorgaben, etwa für die Zubereitung von Schnitzel und Pommes", ließ der ÖVP-Chef wissen.

Die Angst vor der Frittenpolizei: Wie kam es zur "Pommesverordnung"?

Die Acrylamidverordnung vulgo "Pommesverordnung" hatte eine schwere Geburt in Österreich. Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter (ÖVP) stimmte auf EU-Ebene im Oktober 2017 als Einziger gegen den Entwurf. "Ich habe klargemacht, dass Österreich gegen den Beschluss ist", sagte der Minister, der schon in den Monaten davor deponiert hatte, er wolle "sicher keine Frittenpolizei in Österreich und Europa".

In der damals rot-schwarzen Regierung sorgte der Tiroler mit seiner Vorgangsweise für gehörigen Unmut, war doch die Linie des Ministers nicht mit jener des Gesundheitsressorts abgestimmt. Dort war 2017 die heutige SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner Ressortchefin. Sie warf Rupprechter vor, in Brüssel nur "seine Privatmeinung", nicht aber jene der Regierung vertreten zu haben.

Am Ende setzte sich jedenfalls nicht die Privatmeinung Rupprechters durch. Seit 11. April 2018 ist die Verordnung mit der Nummer 2017/2158 auch in Österreich in Kraft. Unternehmen müssen nun, je nach Größe und Art ihres Betriebs, verbindliche Maßnahmen zur Reduzierung des Acrylamidgehalts setzen. Bei Überschreiten der Richtwerte sollen die Behörden gemeinsam mit den Herstellern die Ursache dafür untersuchen und in weiterer Folge minimieren. (red)

Goldgelb statt Goldbraun: Was ist das Problem mit zu dunklen Pommes und Co?

Chips, Kekse, Pommes und Wiener Schnitzel schmecken vor allem deshalb so gut, weil sich beim Frittieren, Backen und Braten geschmacksintensive Aromastoffe bilden. Allerdings entsteht beim Bräunen nicht nur der erwünschte Geschmack, sondern auch Acrylamid, das sich bei Temperaturen ab 120 Grad Celsius bildet.

Grundsätzlich gilt: Je mehr Hitze, desto mehr Acrylamid, das vom Körper zu Glycidamid umgewandelt wird. Diese Substanz steht im Verdacht, das Erbgut zu verändern und krebserregend zu wirken. Das konnte in Tierversuchen nachgewiesen werden. "Ratten und Mäusen werden aber sehr hohe Dosen Acrylamid verabreicht. Diese Ergebnisse auf den Menschen zu übertragen ist nicht zulässig", sagt Ibrahim Elmadfa vom Institut für Ernährungswissenschaften der Uni Wien.

Ob Acrylamid beim Menschen kanzerogen wirkt, konnte bisher nicht klar belegt werden. Experimentelle Studien dazu wären ethisch nicht vertretbar. Laut derzeitigem Wissensstand lässt sich kein Acrylamidgehalt festlegen, der ohne Risiko ist. Die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) und die EU-Behörde EFSA stufen den Stoff als wahrscheinlich krebserregend für den Menschen ein. Für Köche heißt das: Goldgelb ist das neue Goldbraun. Pommes und Co dürfen wir weiterhin essen. (gueb)

