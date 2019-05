EU-Außenminister und Pompeo: Angst vor Iran-Krieg aus Versehen

Angespannte Atmosphäre bei EU-Außenministertreffen und bei Zusammenkunft mit Mike Pompeo

Brüssel/Washington – "Sehr besorgniserregend", "für uns besonders wichtig" und "wir sind äußerst besorgt, dass es aus Versehen zu einem Konflikt kommen könnte": Die Botschaft, mit der die meisten EU-Außenminister am Montag ihren US-Amtskollegen Mike Pompeo in Brüssel begrüßten, ließ wenig Interpretationsspielraum offen. Die meisten Außenämter der großen europäischen Staaten sind wegen der sich zuspitzenden Konfrontation zwischen dem Iran und den USA nervös. Auch Österreichs Außenministerin Karin Kneissl, die für sich "außerordentliche Beunruhigung" in Abrede stellte, teilte mit, sie sehe den Besprechungen mit Pompeo immerhin "mit Neugier" entgegen.

Dieser traf am Nachmittag in Brüssel ein, um mit Partnern aus Frankreich, Großbritannien und Deutschland über die Folgen der Eskalation zwischen Washington und Teheran zu diskutieren. Der Iran hatte ja vergangene Woche im Gegenzug zu neuen US-Sanktionen und der Stationierung eines Flugzeugträgers in der Region angekündigt, künftig "schrittweise" seine Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Abkommen zu reduzieren.

Zögerliches Treffen

Für die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini meldete sich zunächst ein Sprecher zu Wort: Die EU wolle weiter am Abkommen festhalten. Zugleich sehe man aber die Ankündigung Teherans, die Kooperation zurückzufahren, ebenfalls kritisch. Ähnliches hatte die Union auch vergangene Woche mitteilen lassen. Nach dem Treffen gab zunächst nur Deutschlands Außenminister Heiko Maas einen Kommentar ab: Die EU und die USA wollten dasselbe – Frieden im Nahen Osten -, wollten dafür aber sehr unterschiedliche Wege beschreiten.

Bemühungen der EU, dem Iran entgegenzukommen, verlaufen bisher im Sand. Ein Konstrukt soll EU-Firmen vor US-Sanktionen schützen, wenn diese mit dem Iran Handel treiben. Dessen Aufbau blieb bisher aber weitgehend erfolglos. (mesc, Reuters, dpa, 14.5.2019)