Song Contest, Report, Selbstoptimierung: TV-Tipps am Dienstag

Konkret: Gestohlene Räder, Re: Die Insel der Rebellen, Universum: Wildes Griechenland, Song Contest Halbfinale, Demokratie unter Druck, Erlesen – mit Radiotipps

18.30 MAGAZIN

Konkret: Gestohlene Räder Im Vorjahr wurden in Österreich 22.568 Fahrräder als gestohlen gemeldet. Damit ging die Zahl zwar insgesamt zurück – besonders in den Landeshauptstädten häufen sich jedoch diese Delikte. Mehr als 90 Prozent der gestohlenen Fahrräder bleiben verschwunden. Der Verkehrsclub rät zu hochwertigen Schlössern. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Die Insel der Rebellen – Schotten kämpfen für ihre Freiheit Für die Bewohner der schottischen Insel Eigg zählt nur eines: ihre Freiheit. Sie kauften das Eiland vor 20 Jahren einfach selbst. Seitdem führen die Insulaner ein Leben in größtmöglicher Unabhängigkeit vom Festland. Zum Beispiel mit einer weltweit einzigartigen Energieversorgung. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Wildes Griechenland – Der unbekannte Norden Die Doku von Johannes Berger und Stephan Krasser führt zu spannenden Landschaften wie etwa der Vikos-Schlucht im Pindosgebirge. Pelikane brüten am Prespasee, Bären wandern durch die Wälder, unterhalb der Meteora-Klöster brütet ein Schmutzgeier-Paar, und am Fuße der Klippen lebt der Scheltopusik, eine beinlose, insektenfressende Echse. Bis 21.05, ORF 2

20.15 SINGWETTBEWERB

Song Contest: Semifinale 1 Der 64. Eurovision Song Contest findet unter dem Motto "Dare To Dream!" in Tel Aviv in Isreal statt. Insgesamt 41 Länder gehen an den Start. Im ersten Semifinale treten 17 Länder an. Andi Knoll stimmt ab 20.15 Uhr auf dieses Ereignis ein, ab 21 Uhr beginnt das erste Semifinale. Nach der Entscheidung lädt Hanno Settele ab 23.15 Uhr Musiker und ESC-Experten zur Analyse. Bis 23.30, ORF 1

20.15 DOKUMENTATION

Demokratie unter Druck: Europa vor der Wahl Demokratie galt lange Zeit als Ideal, heute steht diese Staatsform aber massiv unter Druck. In einer kritischen Bestandsaufnahme und Analyse untersucht Regisseur Manuel Gogos die Demokratie als historische Errungenschaft und geht auch den Schwachstellen und Mängeln der repräsentativen Demokratie nach. Bis 21.45, Arte

foto: arte

20.15 MAGAZIN

Erlesen Gäste bei Heinz Sichrovsky: der Journalist und Sachbuchautor Robert Misik, der Herausgeber und ehemalige EU-Parlamentarier Andreas Mölzer,die Journalistin und Autorin Eva Linsinger. Bis 21.05, ORF 3

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl: Zickzackkurs der ÖVP mit Europaminister Gernot Blümel. / Baustelle Schule mit Bildungsminister Heinz Faßmann. / Abbiegen verboten. Bis 22.00, ORF 2

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Sei perfekt! Der perfekte Geist, der tadellose Körper, die perfekte Beziehung, eine steile Karriere: Selbstoptimierung boomt. Daraus hat sich eine gigantische Maschinerie entwickelt. Chance oder sinnentleerter Zwang? Bis 23.25, ORF 2