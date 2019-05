Diversion für Unteroffizier nach Unfall mit Bundesheerboot

Der 33-jährige Soldat bekannte sich schuldig. Er erhält eine Geldstrafe und muss auch die Verfahrenskosten zahlen

Bruck an der Leitha – Ein tragischer Bootsunfall auf der Donau bei Hainburg fand am Montag sein gerichtliches Ende. Am Bezirksgericht in Bruck an der Leitha musste sich jener Soldat verantworten, der am 1. September 2018 ein Boot im Rahmen eines "Girl's Camp" des Bundesheers gelenkt hatte. Das Boot kenterte, zwei Frauen wurden schwerst verletzt, weil sie mehr als eine halbe Stunde lang unter dem Boot im Wasser waren, bevor sie geborgen wurden. Der Unteroffizier war wegen fahrlässiger Gemeingefährdung angeklagt. Er erhält Diversion.

Die Richterin bot dem 33-Jährigen an, eine Geldstrafe von 3.400 Euro plus die Verfahrenkosten zu zahlen. Die Staatsanwaltschaft erhob keinen Einwand. Damit wird das Verfahren nach Bezahlung der Strafe eingestellt.

Die Richterin führte aus, dass dem Angeklagten "keine schwere Schuld" nachweisbar sei. Die Republik Österreich habe sämtliche bisher geltende gemachten Ansprüche dem Grunde nach anerkannt. (APA, red, 13.5.2019)