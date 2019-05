Flüchtlinge sollen in Niederösterreich "Zehn Gebote" unterschreiben

Der blaue Asyllandesrat Gottfried Waldhäusl kündigt in einer deutschen Zeitung an, dass Asylwerber "Dankbarkeit" gegenüber Österreich leben sollen

St. Pölten/Wien – Niederösterreichs Landesrat für Asyl, Integration und Tierschutz, Gottfried Waldhäusl (FPÖ), sorgt erneut für Aufsehen: Asylwerber und anerkannte schutzbedürftige Personen sollen künftig in Wertekursen auch Verhaltensvorschriften unterzeichnen. Offiziell soll dieses Dokument "Zehn Gebote der Zuwanderung" heißen, wie die deutsche Zeitung "Welt" berichtete. Am Montag stellte Waldhäusl die Verhaltensregeln bei einer Pressekonferenz vor.

Waldhäusl will Dankbarkeit für Asylbescheid



"Sobald jemand zu uns kommt, erhält jeder Asylbewerber neben den üblichen Verwaltungsunterlagen auch die 'Zehn Gebote der Zuwanderung' von Niederösterreich. Die Gebote werden dann in allen Wertekursen und Integrationsprojekten in insgesamt 15 verschiedenen Sprachen zur Verfügung stehen", sagt Waldhäusl der Zeitung. Man werde in Kürze damit beginnen. Konsequenzen bei Nichtbefolgung gebe es keine, sagte Waldhäusl bei der Pressekonferenz.

Die Unterzeichner werden demnach aufgefordert, Gesetze zu befolgen, die deutsche Sprache zu lernen, das eigene Verhalten und die Erziehung der Kinder an "österreichischen Werten" zu orientieren, die "hier geltende Religionsfreiheit (zu) achten", "Tiere vor unnötigem Leid (zu) schützen", neben Rechten auch Pflichten wahrzunehmen und Konflikte gewaltfrei zu lösen. Das zehnte Gebot lautet: "Du sollst Österreich gegenüber Dankbarkeit leben."

Die Gebote seien "positiv gemeint", führte der FPÖ-Mann am Montag aus und "das normalste, was der Hausverstand hergibt. Wir geben diesen Menschen Schutz auf Zeit und alles, was sie brauchen. Dafür erwarten wir auch eine gewisse Dankbarkeit."

Ähnliche Inhalte bereits in Wertekursen

Warum es diese Gebote zusätzlich braucht, wird aus dem Bericht nicht deutlich. Denn: Auch die Wertekurse sollen ja über "zentrale Grundregeln des Zusammenlebens in Österreich" wie Gleichberechtigung von Mann und Frau, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sowie über Alltagswissen zu Themen wie Bildungs- und Gesundheitssystem, Hausordnung oder auch Mülltrennung informieren. Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte sind seit Sommer 2017 verpflichtet, im Rahmen einer Orientierungsberatung beim Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) eine Integrationserklärung zu unterzeichnen und einen Werte- und Orientierungskurs sowie Deutschkursmaßnahmen zu absolvieren. Die Vermittlung der Werte und Regeln des Zusammenlebens in Österreich sei auch in diesen Sprachkursen "durchgängiger Bestandteil", heißt es vom ÖIF.

In Vorarlberg müssen bleibeberechtigte Flüchtlinge seit 2016 eine Integrationsvereinbarung unterschreiben, nur mit dieser können sie die Mindestsicherung erhalten. Die Säulen der Vereinbarung sind auch hier Deutschkenntnisse, Kenntnisse über die Grundwerte der österreichischen Gesellschaft und die Bereitschaft, hier zu arbeiten. Das Papier, das unter anderem erklärt, dass Österreich eine Demokratie ist und dass Mann und Frau gleichgestellt sind, liegt in Sozialämtern der Bezirkshauptmannschaften auf.

Was Waldhäusl bislang forderte

Waldhäusl sorgt mit seiner Asylpolitik immer wieder für Aufsehen: Im Dezember letzten Jahres wollte er für "integrationsunwillige Asylwerber" eine "Sonderbehandlung" einführen. Mit diesem Begriff wurde von den Nationalsozialisten die Ermordung von Menschen bezeichnet. Zuvor hatte er mit einem Asylwerberheim für Jugendliche mit Stacheldraht und Ausgangssperre für Kritik gesorgt. Die Unterkunft Drasenhofen wurde in der Folge geschlossen. Außerdem beschäftigt sich die Staatsanwaltschaft mit Korruptionsvorwürfen im Umfeld des niederösterreichischen Landesrats – der STANDARD berichtete.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hat zu den neuen Geboten noch keine Stellungnahme abgegeben und war vorerst nicht erreichbar. (lhag, APA, 13.5.2019)