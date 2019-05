OnePlus 7 Pro soll besseren Vibrationsmotor bekommen

Hersteller folgt langjährigem Wunsch, der Kopfhörerstecker kommt aber wohl nicht zurück

Viele Überraschungen wird OnePlus wohl nicht mehr parat haben, wenn man am Dienstag (14.5.) das OnePlus 7 und das OnePlus 7 Pro vorstellt. Denn von letzterem Gerät kursiert bereits eine Spezifikationsliste, die kaum ein Detail offenlässt.

Bis auf eines. Laut Firmenchef Pete Lau will man beim Spitzenmodell einen Wunsch erfüllen, den Fans schon länger äußern und einen besseren Vibrationsmotor liefern.

Stärkerer Motor, zumindest für das "Pro"

In vielerlei Hinsicht sind die Handys des Herstellers den Spitzenmodellen großer Marken ebenbürtig geworden. Allerdings haben sie ein Manko in Form eines notorisch schwachen Vibrationsalarms. Was für eine ein vernachlässigbarer Zusatz sein mag, ist für andere ein essentielles Feature, um dringende Anrufe und Benachrichtigungen auch dann nicht zu verpassen, wenn man das Telefon gerade nicht mit Klingelton nutzen kann.

"Wir hören zu", zitiert CNet den OnePlus-Chef zum Thema. Er verspricht ein "exzellentes haptisches Erlebnis" für das Pro-Modell. Ob auch die günstigere Standard-Variante hier aufgerüstet wird, bleibt offen.

Selektive Zuhörer

Das Gehör von OnePlus ist allerdings mitunter etwas selektiv. Bei der Veröffentlichung des OnePlus 6 vor einem Jahr – und auch bei vorherigen Modellen – teilte man fleißig Seitenhiebe an Apple aus, weil der kalifornische Hersteller seit dem iPhone 7 keine Kopfhörerklinke mehr in seine Handys verbaut und erklärte, die Nachfrage nach diesem Anschluss sei weiterhin hoch.

Beim OnePlus 6T strich man dieses Feature schließlich selber und berief sich darauf, dass der Großteil der eigenen Fans mittlerweile drahtlose Kopfhörer nutze. (red, 13.05.2019)