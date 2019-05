Regierung schickt Strafrechtspaket in Begutachtung

Die Pläne werden am Montag vorgelegt, sie sehen härtere Strafen vor

Die Regierung schickt ihre Strafrechtsänderung in Begutachtung. Am Montag werden die bereits zuvor präsentierten Vorschläge noch einmal in einer Pressekonferenz vorgestellt.

Die Pressekonferenz beginnt um 9.45 Uhr und wird live gestreamt.

Die im EU-Wahlkampf befindliche Staatssekretärin Karoline Edtstadler (ÖVP), Justizminister Josef Moser (ÖVP) und Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) präsentieren das Paket, das unter anderem höhere Strafen bei Gewaltdelikten vorsieht. Zuvor hatten die Pläne für Kritik gesorgt, unter anderem bei der Richterschaft, die in den höheren Mindeststrafen wenig Nutzen sieht bzw. sogar Schaden befürchtet.

Beschluss im Herbst

Das Paket ist bereits im Februar im Ministerrat in den Grundzügen behandelt worden, nun soll die gesetzliche Umsetzung folgen. Kommende Woche gehen die ausgearbeiteten Gesetzesmaterien in die sechswöchige Begutachtung. Der Beschluss im Nationalrat ist für den Herbst angepeilt. In Kraft treten sollen die Maßnahmen per 1. Jänner 2020.

Das Gesetzespaket umfasst mehr als 50 Maßnahmen, viele davon entspringen der vor mehr als einem Jahr eingesetzten "Taskforce Strafrecht", die von Innenstaatssekretärin Edtstadler geleitet wird. Unter anderem soll bei Vergewaltigung die Mindeststrafe von einem auf zwei Jahre erhöht werden und damit eine gänzliche Strafnachsicht ausgeschlossen werden. Für Rückfalltäter werden in bestimmten Bereichen die Höchststrafen um die Hälfte erhöht, und Mindeststrafen werden eingeführt bzw. erhöht. Außerdem sollen auch mehr Opferschutz und Täterarbeit im Paket vorgesehen sein. (red, APA, 13.5.2019)