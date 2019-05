Erdbeben der Stärke 6,1 im Grenzgebiet Panama-Costa Rica

Berichte über Schäden an Gebäude – Aber vorerst keine Opfer gemeldet

Panama-Stadt/San José – Ein Erdbeben der Stärke 6,1 hat am Sonntag den Südwesten Panamas im Grenzgebiet zu Costa Rica erschüttert. Laut ersten Meldungen wurden mehrere Gebäude beschädigt. Vorerst gab es jedoch keine Berichte über Todesfälle, teilten die Behörden mit. Es wurde auch keine Tsunami-Warnung ausgegeben.

Das Beben in dem mittelamerikanischen Land ereignete sich etwa sieben Kilometer südöstlich des Distrikts Plaza de Caisan in Panama in einer Tiefe von 37,3 Kilometern. Aus Costa Rica, wo das Beben auch in der Mitte des Landes zu spüren war, wurden laut ersten Berichte ebenfalls keine Opfer gemeldet. (APA, 12.5.2019)