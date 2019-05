Meister Barcelona gewinnt letztes Heimspiel

2:0 gegen Getafe – Vizemeister Atletico 1:1 gegen Sevilla – Niederlage für Real Madrid

Barcelona – Fünf Tage nach dem Champions-League-Aus gegen Liverpool hat sich der FC Barcelona für diese Saison mit einem Sieg vom Heimpublikum verabschiedet. Der spanische Fußball-Meister gewann im Camp Nou in der vorletzten Runde der spanischen Liga durch Tore von Artuto Vidal (39.) und Lionel Messi (89.) mit 2:0.

Die letzte Meisterschaftspartie der Katalanen steigt in einer Woche in Eibar, wieder eine Woche später geht es gegen Valencia um den Cup-Titel. Der Endspiel-Gegner profitierte von Barcas Erfolg – Valencia schob sich dank eines Heim-3:1 über Alaves an Getafe vorbei auf Platz vier, der zur Champions-League-Teilnahme berechtigt.

Vizemeister Atletico Madrid musste sich daheim gegen den FC Sevilla (ohne den verletzten Maximilian Wöber) mit einem 1:1 begnügen. Der Dritte Real Madrid verlor auswärts gegen Real Sociedad mit 1:3 und kassierte damit die elfte Niederlage im 37. Meisterschafts-Match in dieser Spielzeit. Als Absteiger stehen bisher Huesca und Rayo Vallecano fest. (APA, 12.5.2019)