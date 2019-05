Igel Henry rührt CCA-Jury zu Gold: Erste Bank und Sparkasse warb am kreativsten

Creativ Club Austria vergab 13 goldene Venus-Statuetten, 41 in Silber und 63 in Bronze – Kunde des Jahres ist Erste Bank und Sparkasse

Wien – Am Donnerstagabend vergab der Creativ Club Austria wieder seine Veneres für die kreativste Werbung. Von insgesamt 640 Einreichungen (im Jahr 2018 waren es 609) wählte die Jury unter dem Vorsitz von Jo Marie Farwick (Überground) 13 Arbeiten aus, die mit einer goldenen CCA-Venus ausgezeichnet wurden.

Erste Bank und Sparkasse ist "Kunde des Jahres"

"Kunde des Jahres" ist dieses Jahr Erste Bank und Sparkasse mit fünf goldenen Veneres. Auszeichnungen in Gold holte die Bank (Agentur: Jung von Matt/Donau) in den Kategorien Art Direction (für "First Christmas"-Kampagne mit Igel Henry), Animation (ebenfalls mit "First Christmas"), Film-Craft ("First Christman"- und "Unstoppable"-Kampagne) und Websites, Microsites (mit der Kampagne zu "200 Jahre Erste Bank").

Weitere Auszeichnungen in Gold gingen an die Greenpeace-Kampagne "There's A Rang-Tan In My Bedroom" (Agentur: Salon Alpin), an den "Falter" und die Bubbles-Kampagne von Jung von Matt/Donau, an Rosebud Design für die Winterkampagne im Museumsquartier, ÖFB und tipp 3 (Agentur: Serviceplan Austria), Wien Nord + Now für Kampagnen für das Technische Museum und WienTourismus.

Neben den 13 goldenen Trophäen vergab der Creativ Club Austria 41 mal die Trophäen in Silber und 63 Veneres in Bronze.

Lars Schrage ist "Student of the Year"

"Student of the Year" ist Lars Schrage, sein Taschenbuch mit dem Titel "Übernimmst du mal die Firma?" überzeugte die Jury. In dem 416-seitigen Band nimmt er den Leser auf eine Reise zum Thema Generationen, Nachfolge und Führen mit. Er besucht die Klasse für Ideen, Grafik und Werbung der Wiener Angewandten. (red, 16.5.2019)

