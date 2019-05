Djokovic gewann Madrid-Finale gegen Tsitsipas

Der Weltranglisten-Erste und Halbfinal-Bezwinger von Thiem hatte mit dem Griechen nicht allzu viel Mühe

Madrid – Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hat das Masters-1000-Sandplatzturnier in Madrid zum dritten Mal gewonnen. Der topgesetzte Halbfinal-Bezwinger von Dominic Thiem gewann das Endspiel gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas am Sonntag 6:3, 6:4. Djokivic feierte seinen 74. Turniersieg, den zweiten in diesem Jahr nach den Australian Open im Jänner.

Für den 31-Jährigen war es der erste Titel auf Sand seit seinem Erfolg in Paris 2016. Auf Masters-Ebene zog der Serbe mit seinem 33. Turniersieg mit Rekordhalter Rafael Nadal gleich.

2011, 2016 und 2019

Djokovic verwandelte nach 1:32 Stunden seinen vierten Matchball. In Madrid hatte er bereits 2011 und 2016 triumphiert. Tsitsipas, der zuvor den deutschen Titelverteidiger Alexander Zverev und Spaniens Rekordsieger Rafael Nadal bezwungen hatte, verpasste seinen bislang größten Erfolg auf der ATP-Tour.

"Das ist ein sehr wichtiger Sieg für mich, gerade für mein Selbstvertrauen", sagte Djokovic: "Ich habe hier zum Teil mein bestes Tennis gespielt." Im gesamten Turnierverlauf blieb der 15-malige Grand-Slam-Sieger ohne Satzverlust. Tsitsipas erkannte die Überlegenheit seines Gegners neidlos an: "Du bist eine Inspiration, einfach unglaublich. Du verdienst es", sagte der Jungstar.

Nach einigen schwächeren Auftritten und ungewohnt frühen Niederlagen bei den Masters in Indian Wells, Miami und Monte Carlo fand Djokovic pünktlich zum Beginn der heißen Phase der Sandplatzsaison zurück zu seiner Bestform. Im Halbfinale am Samstag hatte er Thiem in zwei Tiebreaks geschlagen.

Tsitsipas müde

Im zweiten Duell mit Tsitsipas, das erste hatte Djokovic 2018 in Toronto verloren, war der Favorit von Beginn an überlegen. Nicht einen Breakball gestattete Djokovic seinem 20 Jahre alten Kontrahenten, der nicht an den spektakulären Dreisatzsieg über Sandplatzkönig Nadal anknüpfen konnte. Das Match am Samstag war erst um Mitternacht zu Ende gegangen, Tsitsipas wirkte dementsprechend müde.

Für Djokovic, Tsitsipas und Thiem geht es in der kommenden Woche beim Masters in Rom weiter. Es ist die Generalprobe für die French Open in Paris (26. Mai bis 9. Juni). Djokovic, der bei den vergangenen drei Grand-Slam-Turnieren triumphiert hat, gewann den Höhepunkt der Sandplatzsaison bislang einmal im Jahr 2016. (sid, APA, 12.5.2019)