Erster Sieg für Schweden, zweiter für Deutschland

Deutschland gewinnt nur knapp gegen Dänemark, Schweden souverän gegen Italien – USA deklassieren Frankreich

Bratislava/Kosice – Titelverteidiger Schweden hat bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in der Slowakei den ersten Sieg gefeiert. Der Doppel-Weltmeister fertigte am Sonntag in der Österreich-Gruppe B in Bratislava Aufsteiger Italien mit 8:0 (1:0,1:0,6:0) ab. Anton Lander war mit drei Treffern (3., 49./SH, 56.) Mann des Spiels.

In Kosice besiegte zunächst die USA Frankreich mit 7:1, anschließend holte sich Deutschland den zweiten Sieg. Die DEB-Auswahl besiegte Dänemark mit 2:1. (APA, 12.5.2019)

Eishockey-WM-Ergebnisse vom Sonntag

Gruppe A – 3. Runde:

USA – Frankreich 7:1 (3:0,2:0,2:1) Tore: Debrincat (5./PP, 7.), Vatrano (6.), White (34.,55.), Kane (36.), Kreider (41.) bzw. Rech (47.). Strafminuten je 6

Dänemark – Deutschland 1:2 (0:0,0:2,1:0) Tore: Bau (51.) bzw. Plachta (31./PP), Tiffels (40.)

Großbritannien – Kanada 20.15



Gruppe B – 3. Runde:

Russland – Österreich 5:0 (1:0,2:0,2:0) Tore: Dadonow (13./PP, 41.), Kutscherow (35.), Telegin (35.), Kowaltschuk (45.). Strafminuten: 2 bzw. 8

Italien – Schweden 0:8 (0:1,0:1,0:6) Tore: Lander (3., 49./SH, 56.), Hornqvist (26./PP, 59.), Lindblom (42./PP), Krüger (43.), Nylander (53.)

Lettland – Schweiz 20.15