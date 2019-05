HSV verpasst Wiederaufstieg in deutsche Bundesliga

Hamburger eine Runde vor Schluss drei Punkte hinter Platz drei und dem Relegationsrang

Paderborn – Der Hamburg SV muss die direkte Rückkehr in die deutsche Fußball-Bundesliga abhaken. Die Mannschaft von Trainer Hannes Wolf verlor am Sonntag das entscheidende Duell beim SC Paderborn 07 klar mit 1:4 und hat vor dem letzten Zweitliga-Spieltag einen Drei-Punkte-Rückstand auf den Tabellendritten Union Berlin und das deutlich schlechtere Torverhältnis. Der FC Magdeburg ist in die 3. Liga abgestiegen.

Die Entscheidung über den zweiten Bundesliga-Aufsteiger neben dem 1. FC Köln fällt beim Saisonfinale im Fernduell zwischen dem Tabellen-Zweiten Paderborn (57 Punkte) und Berlin (56). Die Berliner bezwangen Magdeburg am Sonntag mit 3:0, dabei kam es gegen Ende zu einer Unterbrechung der Partie, da die Fans im Gästeblock ihrem Frust freien Lauf ließen. Der Dritte spielt in den beiden Relegationsspielen gegen den Bundesliga-16. VfB Stuttgart.

Für den HSV war es ein bitterer Nachmittag in Paderborn, die Ostwestfalen hingegen können nun am nächsten Sonntag die Bundesliga-Rückkehr nach vier Jahren aus eigener Kraft in Dresden schaffen. Union, mit dem österreichischen Kapitän Christopher Trimmel und seinem Landsmann Robert Zulj, muss ebenfalls auswärts beim VfL Bochum antreten und kann wie Paderborn nicht mehr auf Rang vier zurückfallen. Es sei denn, der HSV würde zum Saisonabschluss noch die um 21 Treffer schlechtere Tordifferenz wettmachen.

Durch einen 3:0-Sieg von Ingolstadt gegen Darmstadt ist auch der Wiederabstieg des MSV Duisburg besiegelt. Acht Tore gab es bei der Aufstiegsparty des 1. FC Köln vor 50.000 Zuschauern im RheinEnergieStadion zu sehen, der FC musste sich Jahn Regensburg 3:5 geschlagen geben. Louis Schaub, der durchspielte, Florian Kainz und Co. ließen sich dadurch aber nicht die Laune verderben und feierten ausgelassen die Zweitliga-Meisterschaft. (APA, 12.5.2019)