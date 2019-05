Hamilton nach souveränem Spanien-Sieg wieder WM-Leader

Fünfter Mercedes-Doppelsieg im fünften Rennen – Verstappen Dritter, nächster Rückschlag für Ferrari

Montmelo – Lewis Hamilton hat die Hierarchie im Mercedes-Team wiederhergestellt und mit einem Sieg beim Formel-1-Grand-Prix von Spanien die WM-Führung zurückerobert. Der fünffache Weltmeister überflügelte vom zweiten Startplatz aus seinen von der Pole Position gestarteten Mercedes-Stallrivalen Valtteri Bottas. Der Finne stellte dahinter den fünften Doppelsieg der "Silberpfeile" im fünften Saisonlauf sicher.

foto: ap/joan monfort Hamilton (li) setzte sich gleich nach dem Start an die Spitze.

Max Verstappen fuhr noch vor den beiden Ferraris von Sebastian Vettel und Charles Leclerc den zweiten Podestplatz für Red Bull in dieser Saison ein. Der Niederländer ist nun erster Mercedes-Verfolger. Stallkollege Pierre Gasly wurde Sechster. Die Scuderia erlitt trotz verbesserten Motors einen weiteren Rückschlag im Titelkampf.

Hamilton-Hattrick in Spanien

Im wohl vorerst letzten F1-Rennen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya – den Veranstaltern fehlt das dafür nötige Geld – schnürte Hamilton den "Hattrick". Er hatte bereits in den vergangenen beiden Jahren und zudem 2014 triumphiert. Nur Michael Schumacher (6) hat auf dem seit 1991 befahrenen Kurs mehr Siege errungen.

Hamilton widmete seinen dritten Saisonsieg, den 76. insgesamt, auch seiner Crew: "Das liegt nur an diesem unglaublichen Team. Wir sind dabei, wie Geschichte geschrieben wird", meinte der Engländer danach. Er hatte den Grundstein am Start gelegt. War er in Baku zuletzt laut Eigenaussage noch "zu nett" gewesen, schnappte er sich dieses Mal Bottas bereits vor Kurve eins und setzte sich vom Finnen ab. "Hart, aber fair", urteilte Mercedes-Teamchef Toto Wolff. "Genauso wie man es unter Teamkollegen auch haben sollte."

Sieben Punkte vor Bottas

Bottas haderte im Anschluss mit seinem verpatzten Anfahren. "Ich habe es am Start verloren. Die Kupplung hat komisch reagiert." Er tröstete sich mit "guten Punkten", denn: "Es wird heuer auf jeden einzelnen ankommen." Einen solchen schnappte sich Hamilton auch mit der schnellsten Runde. Er liegt mit 112 Zählern nun sieben vor Bottas.

Dahinter ist Verstappen (66) der erste Mercedes-Verfolger. Sein dritter Platz rundete für Red Bull ein anfangs schwieriges Wochenende mit einem Hoffnungsschimmer im Titelkampf ab. Motorsport-Konsulent Helmut Marko war zufrieden: "Wir haben unser Ziel erreicht. Es ist uns gelungen, eine Sekunde auf Ferrari gutzumachen." Verstappen, der bisher laut Marko "das Optimum" aus dem Red-Bull-Boliden herausgeholt hatte, fuhr erneut ein tadelloses Rennen. Bereits in Runde eins eroberte er gegen Vettel Platz drei und krallte sich am Stockerlplatz erfolgreich fest.

Ferrari phasenweise schnell

Die Scuderia blieb trotz eines leistungsstärkeren Motors ohne Podestplatz. Vettel fing sich bereits im Start-Fight mit Bottas einen leichten Bremsplatten ein. Da nützte es auch nichts, dass der Deutsche im weiteren Verlauf phasenweise klar der Schnellste war. Denn in der Schlussphase konnte er Verstappen nicht mehr unter Druck setzen. Und hielt konsterniert fest: "Bedeutend schneller als der Max waren wir auch nicht."

An der Spitze steuerte Hamilton dem Sieg scheinbar mühelos entgegen, ehe eine Safety-Car-Phase das Feld zusammenschob. Auslöser des Spannungsmoments war ein leichter Unfall mit Beteiligung von Lando Norris (McLaren) und Lance Stroll (Racing Point), die beide ausschieden. Doch auch der "Restart" änderte an der Spitze nichts mehr. Von 29 Barcelona-Rennen entstammte der spätere Sieger 26-mal der ersten Startreihe. (APA, 12.5.2019)

Formel-1-Grand-Prix von Spanien am Sonntag in Montmelo:

(66 Runden a 4,655 km = 307,104 km)

1. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:35:50,443

2. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes +4,074

3. Max Verstappen (NED) Red Bull +7,679

4. Sebastian Vettel (GER) Ferrari +9,167

5. Charles Leclerc (MON) Ferrari +13,361

6. Pierre Gasly (FRA) Red Bull +19,576

7. Kevin Magnussen (DEN) Haas +28,159

8. Carlos Sainz jr. (ESP) McLaren +32,342

9. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso +33,056

10. Romain Grosjean (FRA) Haas +34,641

11. Alexander Albon (THA) Toro Rosso +35,445

12. Daniel Ricciardo (AUS) Renault +36,758

13. Nico Hülkenberg (GER) Renault +39,241

14. Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo +41,803

15. Sergio Perez (MEX) Racing Point +46,877

16. Antonio Giovinazzi (ITA) Alfa Romeo +47,691

17. George Russell (GBR) Williams +1 Runde

18. Robert Kubica (POL) Williams +1 Runde

Ausgeschieden: Lando Norris (GBR) McLaren, Lance Stroll (CAN) Racing Point

Schnellste Runde: Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:18,492 (54. Runde)

WM-Stand (nach 5 von 21 Rennen)

1. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 112

2. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 105

3. Max Verstappen (NED) Red Bull 66

4. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 64

5. Charles Leclerc (MON) Ferrari 57

6. Pierre Gasly (FRA) Red Bull 21

7. Kevin Magnussen (DEN) Haas 14

8. Sergio Perez (MEX) Racing Point 13

9. Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo 13

10. Lando Norris (GBR) McLaren 12

11. Carlos Sainz jr. (ESP) McLaren 10

12. Daniel Ricciardo (AUS) Renault 6

13. Nico Hülkenberg (GER) Renault 6

14. Lance Stroll (CAN) Racing Point 4

15. Alexander Albon (THA) Toro Rosso 3

16. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso 3

17. Romain Grosjean (FRA) Haas 1

Konstrukteurs-WM (nach 5 von 21 Rennen)

1. Mercedes 217 2. Ferrari 121 3. Red Bull 87 4. McLaren 22 5. Racing Point 17 6. Haas 15 7. Alfa Romeo 13 8. Renault 12 9. Toro Rosso 6