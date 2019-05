Unheimlicher "Tatort" aus Frankfurt: Top oder Flop?

"Das Monster von Kassel" heißt die neue Folge mit den Kommissaren Anna Janneke und Paul Brix. Wie gefällt Ihnen diese Folge?

Der Fall: Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch), Hauptkommissare in Frankfurt, werden zu einem grausigen Fund gerufen, denn es tauchen, in Plastiksäcke gehüllte Leichenteile auf. Rasch stellt sich heraus, dass das Opfer aus Kassel stammt. Es ist der 17-jährige Luke Rohde-Larsson, Stiefsohn eines bekannten und aalglatten TV-Talkers, gespielt vom Niederländer Barry Atsma, den man in Deutschland aus der Serie Bad Banks in guter Erinnerung hat. Janneke und Brix rätseln, wieso gerade Luke zum Opfer wurde. Im Gespräch mit Anna Janneke tauchen mehr und mehr Widersprüche auf. Es beginnt ein zermürbendes Verhör.

Was ist am Tatort wirklich geschehen? Was war das Motiv? Und ist das überhaupt spannend?